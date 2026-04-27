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代言爭議！李多慧慘吞633萬官司　公司：認知細節產生誤會

圖文／鏡週刊

職棒啦啦隊中人氣最高的李多慧，來台至今接下20項代言，酬勞也從一開始的40萬元漲到最高250萬元，可說是賺得盆滿缽滿；沒想到近日卻爆出她遭廠商提告求償，違約金高達633萬5,000元，金額是酬勞的2倍以上，讓外界好奇，這位人氣爆棚的啦啦隊女王，究竟捲入了什麼合約風波？

代言出代誌／獨家！代言爭議遭求償　李多慧慘吞633萬官司

▲在台人氣高漲，李多慧（右）除了代言多，也經常受邀出席活動。左為柯震東。（圖／鏡週刊）

去年初，宇澄生技公司透過愛倫娛樂公司，邀請李多慧擔任旗下商品「膠原肽美麗」代言人。去年3月，李多慧受邀出席宇澄生技春酒，穿著性感可愛小短裙又唱又跳，展現超高人氣。不過從法院判決書可發現，去年底宇澄生技向愛倫娛樂和李多慧請求給付違約金，金額高達633萬5,000元，顯見合作關係已經生變。

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代言出代誌／獨家！代言爭議遭求償　李多慧慘吞633萬官司

▲去年李多慧受邀代言宇澄生技的膠原蛋白產品，如今卻鬧出糾紛。（圖／翻攝自李多慧臉書／鏡週刊）

訂閱破百萬　身價飆六倍

對此，愛倫娛樂負責人出面回應，強調李多慧並無違約情況，主要是雙方對部分合作細節認知不同，才會產生誤會；對方（指宇澄生技）認為權益受損，因此提出告訴，但律師評估後認為整體仍在合約規範內，案件應能順利落幕。

李多慧過去接洽商業合作也遇過款項爭議，曾有業者邀請她拍攝產品開箱影片與限時動態宣傳，雙方簽下總價36萬元的合作案；沒想到宣傳完成後，對方遲未付款，最後經紀團隊只得透過法律途徑追討，求償金額增至49萬6元。

登台應援後，李多慧迅速竄紅，憑藉甜美笑容、精準的舞步與親民作風，成功虜獲大批台灣粉絲，社群追蹤數不斷攀升，YouTube頻道更突破百萬訂閱，人氣居高不下。隨著聲量暴增，李多慧的商業價值也一路飆升，據悉，2023年她剛來台時代言費約40萬元，如今最高已喊到250萬元，短短時間身價翻漲超過六倍。

二十項代言　狂撈兩千萬

日前李多慧出席活動時，被媒體問到目前接了幾項代言，她大方回答：「20個代言。」現場立刻驚呼聲四起，甚至有人直接封她是「啦啦隊第一名」。面對外界稱讚，李多慧則害羞笑說：「謝謝！有錢了，但是沒有那麼多。」

代言出代誌／獨家！代言爭議遭求償　李多慧慘吞633萬官司

▲李多慧接下20項代言，最高代言價碼約250萬元。（圖／翻攝自李多慧IG／鏡週刊）

若以平均代言價碼估算，李多慧目前光是代言，年收入就可能突破2千萬元，吸金能力完全不輸一線藝人。她曾透露，未來希望在台灣買房置產，「我一直想要買房子，有看過，但是台灣房價很貴。」至於想在哪裡落腳？她則點名台北、台中、台南都很不錯，並表示會先買車、再買房。

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