消失3個月！翁滋蔓醫院守候長輩　字句淚崩：不想放棄任何機會

記者張筱涵／綜合報導

藝人翁滋蔓睽違近3個月更新Instagram，25日發文分享這段期間的生活近況，坦言自己過去一個月幾乎都在醫院度過，親自照顧生病長輩，字句流露疲憊與感動，引發粉絲關心。

▲翁滋蔓分享消失3個月原因。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）



長時間守在醫院 貼身照顧不敢鬆懈

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翁滋蔓表示，「我回來了，笑著，帶著感動的淚水」，透露這段時間陪著長輩住在醫院，從旁貼身照顧，「每個細節每一刻都緊盯著，不想放棄任何一個能好轉的機會」。

她坦言，這段期間幾乎沒有回家，也很少看到外面的陽光，每天僅睡2至3小時，甚至忙到一整天忘記進食與喝水，身心都承受極大壓力。

感謝醫護與親友 取消行程全心陪伴

面對長時間的照護壓力，翁滋蔓也特別感謝醫護人員與醫師朋友的付出，直言在醫院裡聽著各種醫療儀器運作聲響，幾乎忘了外界仍持續運轉。

她也透露，這段期間取消了原定的機票、海外活動及多項工作與聚會，並感謝身邊親友的體諒與支持，「謝謝大家的祝福與支持」。

▲翁滋蔓。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）



終於回家團聚 感嘆平凡日常最幸福

在經歷這段照護時光後，翁滋蔓表示終於能回到家中，與長輩相處的每一刻都格外珍貴，「能好好抱著他，每天說我愛你，就是最大的幸福」。

貼文曝光後，粉絲紛紛留言打氣，「辛苦了，姐也要好好照顧自己」、「祝長輩早日康復」、「真的很不容易，你很棒」、「熬過了要好好休息」，湧入滿滿祝福與關心。