王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！只用長髮遮點　試鏡內幕曝光

記者田暐瑋／綜合報導

王俐人近日在成人平台SWAG進行直播，因大膽的尺度演出引發網路熱議，事實上，她過去便以亮麗外型和清新氣質在台灣演藝圈闖出一片天，20年前就拍過一支「全裸洗髮精廣告」一炮而紅，有網友直言：「王俐人本來就一直是這樣，大家在驚訝什麼？」

▲王俐人身材傲人。（圖／翻攝自臉書）



王俐人曾在節目《麻辣天后傳》中坦言，原本是為了試鏡汽車廣告，卻意外被攝影師看中，臨時改拍全裸洗髮精廣告，由於當時民風保守，拍攝過程中她一絲不掛，只能靠過肩長髮和巧妙的手勢遮掩重要部位，成果在國際上頗受好評，但無奈在台灣因為文化問題，始終無法成為話題。

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▲王俐人曾拍全裸廣告。（圖／翻攝自YouTube／吃瓜第一排）



王俐人幼年隨家人移民美國，擁有哥倫比亞大學研究所的高學歷背景，2000年代初回台後迅速在演藝圈嶄露頭角，如今在SWAG的大膽演出引發兩派網友聲浪，有人對她的行為表示不解，質疑「是不是為了錢才選擇賣弄性感」，但也有人表示支持，也大讚她的自信美：「她不犯法又對自己身材有自信，實在不需要放大檢視。」