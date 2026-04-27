《星光3》女星站信義區街頭「低調唱歌全被拍」！4hrs真實收入曝光

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《星光3》曾靜玟站信義區街頭「低調唱歌全被拍」！4hrs真實收入曝光

娛樂報報／曾靜玟低調現身街頭　超強唱功演繹范瑋琪作品

▲本刊讀者直擊曾靜玟與蔣玉杰在街頭演唱。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

32歲的曾靜玟因參加第三屆《超級星光大道》踢館賽後一戰成名，後續推出了兩張專輯與多首單曲，近年與黃詩甜、蔣玉杰組成團體「O.S.T 泰雅的後代」，用好聲音演唱族語歌曲。其實曾靜玟平常也會在街頭演唱，時報周刊CTWANT讀者日前就直擊在路上熱唱的曾靜玟，讓路過的聽眾聽得如痴如醉。

娛樂報報／曾靜玟低調現身街頭　超強唱功演繹范瑋琪作品

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▲曾靜玟與蔣玉杰展現超強唱功。（圖／讀者提供）

4月21日晚間本刊讀者路過信義區香堤大道廣場時，發現曾靜玟與一起組團的蔣玉杰在街頭演唱，前面放著打賞箱，兩人的穿著都很樸素，曾靜玟更是穿著黑衣戴著帽子，相當低調。不過根據讀者描述，他們的歌聲與穿著成反比，聽起來十分高級，唱著曾靜玟曾經的師姐范瑋琪的歌曲〈沒那麼愛他〉，合音起來默契十足，不過當天是平日，駐足聆聽的觀眾不算太多，實在是有些可惜。

曾靜玟曾提到自己因緣際會下接觸到街頭藝人，因為覺得很有趣也開始在街頭唱歌，看到路人因為好聽而停下腳步，讓她感到很滿足。不過街頭演唱收入不穩，有時唱4小時只賺200元，不過曾靜玟表示她不是為了賺錢而唱，而是因為能享受到快樂，所以不太在意賺到多少錢。

娛樂報報／曾靜玟低調現身街頭　超強唱功演繹范瑋琪作品

▲當年曾靜玟（左一）因《超級星光大道》，後來與黃詩甜、蔣玉杰組成團體「O.S.T 泰雅的後代」。（圖／翻攝自曾靜玟臉書）

當年曾靜玟因《超級星光大道》爆紅，但接受本刊專訪時，她坦言後來很少提到那段時光，因為當時年僅14歲，短時間內走紅讓她開始自我膨脹，苦笑說：「很多東西沒有在那個時期做到，每次都很想揍那時候的自己，如果努力一點，現在就不用這麼辛苦了。」但她也說直到現在去買東西還會被《星光》的粉絲認出來，讓她相當開心。

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