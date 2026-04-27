王俐人背債千萬拼直播謀生！　談「友人落跑內幕」苦嘆：不要當濫好人

記者孟育民／台北報導

49歲女星王俐人保養得宜，昨（26）日第二度登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，換上私人的緊身運動裝，與AV女優蘇暢同場進行瑜伽互動。過程中不時彎腰、伸展動作展現身體曲線，掀起不少討論與關注。然而，話題背後，王俐人也罕見談及自身財務壓力。

▲王俐人SWAG第二戰。（圖／SWAG提供）

王俐人過去因借名擔任餐廳負責人，卻因友人失聯而背負約500萬元債務，加上原有負債，一度累積至千萬元，長期承受沉重經濟壓力。外界也因此質疑她投入平台的動機。對此，她雖未正面回應是否為還債，但在直播中被問到金錢建議時，語氣感觸頗深地表示：「努力賺錢不要亂花，不要當濫好人，自己賺錢自己留住。」

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她進一步坦言，過去因為過於相信朋友而受傷，「任何人跟你叫窮、叫苦都不要理會，沒有人會幫妳，每個人都是自私的，不要像姐姐一樣當濫好人。」並透露該名友人不僅未還款，甚至直接失聯，讓她承擔債務壓力。

▲王俐人以過來人經歷提醒蘇暢。（圖／SWAG提供）

面對外界酸民評論，她也在直播中正面回應，「大家都很辛苦，今天我們是做娛樂，請不要給大家不好的感受。」她直言自己現在更清楚要愛自己、活出自己，「不是有人逼我穿這樣賣吹風機，阿姨平常就是穿這樣，我在家就喜歡穿著清涼，不喜歡就不要看，喜歡就說些正面的事情，不要一邊看一邊酸，說奶都垂成這樣，我覺得沒必要，我們活在世界上要多做一點好事 。」