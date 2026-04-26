ONE OK ROCK大巨蛋開唱！4萬人齊跳　居民崩潰怒了：人造地震

記者林汝珊／綜合報導

日本搖滾天團ONE OK ROCK本週末一連兩天於台北大巨蛋開唱，成為首組站上大巨蛋舞台的日本團體，吸引超過4萬名粉絲到場支持。不過由於現場氣氛實在太嗨，萬人一起跳動，使周邊居民直呼彷彿經歷「人造地震」。

▲ONE OK ROCK大巨蛋開唱。（圖／翻攝自IG）

ONE OK ROCK來台一路從Legacy Taipei唱到台北大巨蛋，人氣與規模直線上升，主唱Taka也在台上感性表示，距離樂團首次來台已相隔14年，能站上大巨蛋，對團員而言格外具有意義，也感謝歌迷一路陪伴。

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▲ONE OK ROCK演唱萬人齊跳，使附近居民崩潰。（圖／翻攝自IG）

不過由於演唱會上萬人一起隨音樂跳動，大巨蛋周邊也引發震動，引來不少民眾抱怨，紛紛向里長與市民專線投訴，表示演出期間整棟建築明顯震動，影響居住安全，也預計將聯合周邊鄰里向台北市政府提出建議，希望訂定更明確的演唱會管理規範，以降低對居民的影響。

不過也有歌迷在網路上替演出方抱屈，直言台北能容納大型演唱會的室內場地有限，若連大巨蛋也受限制，「究竟還有哪裡能讓歌迷盡情唱跳」，再度引發兩派討論。