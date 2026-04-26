王俐人SWAG第二戰送福利！合體AV女優狂操到全身濕　遭突襲羞喊：姐姐會癢

記者孟育民／台北報導

49歲女星王俐人保養得宜，今（26日）第二日登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，換上私人的緊身運動裝，帶著AV女優蘇暢一起做瑜伽，不時彎腰放送事業線，身上的曲線一覽無遺，由於高強度的運動，讓她不斷哀嚎、喘氣，場外工作人員也加入互動橋段，突如其來的搔癢讓她忍不住叫喊：「這樣不行，姊姊會癢，你很壞！」

▲▼王俐人SWAG第二戰，帶著AV女優做運動。（圖／SWAG提供）



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直播過程中，王俐人示範多組瑜伽動作，不時彎腰、拉伸，緊身服裝勾勒出身材曲線。隨著動作節奏推進，王俐人運動到全身出汗，鏡頭也捕捉不少近距離胸部、屁股、胯下畫面，拍攝強化整體視覺張力，滿足粉絲期待。最後她笑說：「做瑜伽比做愛累，因為做愛我喜歡在下面，你先讓我舒服，我才能讓你舒服，你讓我不舒服，我幹嘛那麼賣力？」面對酸民言論，她也絲毫不走心，認為自己也是努力在工作，如果不喜歡就不要看。

▲王俐人霸氣回應網路酸民。（圖／SWAG提供）

在運動過程中，王俐人也不避諱分享過往親密經驗，直言性幻想對象是強尼戴普，隨後表示年輕時對兩性相處其實相當懵懂，「一開始真的不知道男生生殖器粗細差別，也沒有特別去想，後來認識不同對象，才慢慢發現每個人狀況都不太一樣。」她笑說自己過去經驗不多，「十個手指頭數得出來，我們那個年代比較保守，算是很老派的那種。」

▲王俐人運動時好身材一覽無遺。（圖／SWAG提供）





