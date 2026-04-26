台積電、宏碁大咖全來了！　張清芳唱一半突收300萬捐款　女神身份曝光

▲張清芳舉辦公益演唱會。（圖／上引娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

歌壇「東方不敗」張清芳今26日在台北小巨蛋舉辦《富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會》，為埔里基督教醫院籌建長照大樓募款，現場不只星光熠熠，台下更是「含金量爆表」，65歲「最美主持人」方芳芳突爆料台下坐滿「股票大神」，包括宏碁、台積電等重量級企業大佬，笑說：「有他們就夠了（募款）。」張清芳也透露下台時突接獲助理告知，有好友當場豪氣捐出300萬元善款，而這位出手大方的善心人士正是郭台銘妻子曾馨瑩，讓她當場感動直呼：「謝謝你！」

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▲▼張清芳和Ella陳嘉樺、林心如、林熙蕾與楊謹華驚喜合體。（圖／上引娛樂提供）



張清芳今晚攜手李翊君、方芳芳合唱〈這些日子以來〉，李翊君再接力演唱〈雨蝶〉、〈諾言〉，掀起滿場回憶殺，張清芳笑虧方芳芳平時忙著上歌唱課、打匹克球又煮飯，「我邀她來唱歌，她也一口答應，哪來的膽子啊？」方芳芳則霸氣回應：「我叫方大膽，能幫好朋友圓夢是多麽有意義的事。

方芳芳更透露張清芳二兒子準備了神秘禮物，沒想到張清芳回：「不可能，他們花錢很省。」方芳芳笑虧：「像爸爸，是爸爸摳（小氣）嗎？」讓張清芳當場，而苦笑看完二兒子特別錄的VCR影片，張清芳也感動地說不出話。

演唱會中段，Ella陳嘉樺、林心如與楊謹華驚喜登場，與張清芳合體演出〈美麗新世界〉、〈來個蹦蹦〉、〈天天年輕〉，林熙蕾隨後也上台合體，高顏值「神仙組合」一現身立刻引爆全場歡呼，大螢幕更同步播放AI模擬4人80歲的模樣，呼應長照主題。

張清芳更虧楊謹華是最晚答應的，「自以為很大咖。」楊謹華則直喊：「我害羞嘛！」張清芳也加碼爆料楊祐寧說她超愛唱歌，在公司尾牙能從晚上9點唱到半夜12點，談到舉辦演唱會初衷，張清芳也感性表示找來這群好友，是因為大家都有了孩子、也到了需要思考長照的年紀，「說遠不遠、說近不近，要開始做準備。」Ella也接話笑說大家都有認真保養、運動，甚至現場帶動萬人波浪舞，氣氛熱鬧。

