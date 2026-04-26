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巫啟賢自爆欠張清芳100萬！　「超狂金援內幕」曝光：想再借500萬

▲▼張清芳、巫啟賢。（圖／上引娛樂提供）

▲▼張清芳、巫啟賢合體飆歌。（圖／上引娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

歌壇東方不敗張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使1年，為了籌募興建基金，她號召演藝界歌王影后共13人，於今（26日）站上臺北小巨蛋舉辦《富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會》，張清芳身穿一襲柔霧粉色澎裙禮服亮相，上半身以胸罩式馬甲剪裁勾勒曲線，展現火辣身材，她隨即以輕快歌曲〈串起每一刻〉、〈MEN’S TALK〉揭開序幕，炒熱現場氣氛，接著與巫啟賢合唱〈舉棋不定〉，掀起高潮。

▲▼張清芳一襲浪漫澎裙開場。（圖／上引娛樂提供）

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▲▼張清芳一襲浪漫澎裙開場。（圖／上引娛樂提供）

▲▼張清芳。（圖／上引娛樂提供）

兩人在台上互動逗趣，展現多年好交情，巫啟賢笑虧：「女歌手不見得多，能活到這境界，還充滿少女感的不多。」張清芳則笑回：「他講的話都要聽完，常常以為是稱讚我，後面就是在傷害我的，我真的很愛他又很怕他。」她更爆料彩排時巫啟賢竟未現身，「我打電話給他，他說人在國外護照掉了回不來，歌手之中我跟他交情最深厚，以前同唱片公司，但他也最多麻煩的事情。」

對於張清芳邀約做公益，巫啟賢霸氣表示：「我一聽就答應，我老婆就是在這個醫院出生的，我一定要來。」張清芳立刻笑接：「你一定要捐更多一點錢。」巫啟賢也大方透露，原本收到對方準備的10萬元紅包，最後決定全數捐出來，且再加碼40萬，湊成50萬，更打趣說：「這筆錢妳別跟我要，跟我老婆要。」

張清芳則補充：「去年他在美國表演已經給我50萬，加起來已經100萬。」讓她感動不已，巫啟賢幽默表示：「我是替自己留後路，以前上《台灣紅不讓》要跟藝人借100萬，我想女歌手中最有錢的就是張清芳。」即便當年不熟，他仍直接打電話借錢，「她還在打麻將，二話不說叫我隔天去她家拿。」張清芳也笑回：「所以多年後還我100萬。」巫啟賢最後不忘再補一句：「那之後希望可以跟你借500萬。」逗得全場笑聲不斷。

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張清芳巫啟賢

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