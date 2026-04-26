王俐人大尺度直播掀話題！何妤玟不跟進拒上SWAG　喊話粉買寫真年曆

記者孟育民／台北報導

49歲女星王俐人保養得宜，昨晚（25）日以特別嘉賓身分登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，大方展露身材，甚至上空任由男優在身上按摩、撫摸，大尺度創下驚人紀錄以及流量。同樣是熟女的何妤玟過去不吝嗇展現好身材，也發行過寫真集，被問及是否願意挑戰成人平台，她給出答案。

▲何妤玟狀態維持超好。（圖／記者周宸亘攝）

面對王俐人創下的紀錄，媒體紛紛關心何妤玟是否有意跟進。對此，何妤玟直言雖然與平台老闆有私交，但目前完全不考慮加入，也完全沒收過相關邀約，「我覺得去買我的寫真年曆就可以看到最性感、最熱情的我，影片我也會做，所以大家期待我可以用自己的網站。」

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▲何妤玟談及王俐人加入SWAG。（圖／記者周宸亘攝）



此外，何妤玟目前單身，談及新郎官田舞陽，透露兩人交情深厚，自己過去推出寫真集時，男主角正是由舞陽擔任。她更幽默爆料，舞陽與Paggy戀情尚未公開時，兩人之間的甜蜜互動早已藏不住，「當時拍攝女方也在場，我還大方出錢讓他們去開房間！」笑稱自己是兩人的「貴人」，看著這段戀情開花結果感到相當開心。她也強調，舞陽在她心中一直像弟弟般的存在，兩人之間並無發展可能。