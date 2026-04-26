小優復出近況曝光！　認身邊有對象「不排斥帶球閃嫁」：大家給一點空間

記者孟育民／台北報導

藝人小優去年2月捲入與宋羽葤的造謠風波，甚至遭吳宗憲公司解約，演藝事業跌入低谷。雙方於本月初達成和解，並共同捐款做公益。她今（26日）現身好友田舞陽婚宴，氣色相當好，談及近況直言「越來越好」，不僅事業逐步回到正軌，接下來還有新的節目主持，也首度鬆口目前已有正在相處的對象。

▲小優久違露面。（圖／記者周宸亘攝）

回顧過去一年，小優坦言風波對工作影響不小，曾一度停擺，「這一年媒體大家都辛苦了，現在和解了，我也好好把生活過好。」目前她尚未簽約新東家，但強調與前老闆吳宗憲仍維持良好關係，「自己處理事情也OK，不麻煩別人。」近來不僅接下主持工作，也跨足韓國直播帶貨，收入逐漸穩定，事業明顯回溫。

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▲小優目前工作逐漸穩定。（圖／記者周宸亘攝）



小優今日盛裝出席婚禮，笑說與田舞陽是多年前的「螢幕CP」，交情深厚，看著好友步入人生新階段，她也流露出對婚姻的期待，坦言希望未來有機會換自己站上紅毯。至於感情動向，小優先前被拍到與一名斯文男子十指緊扣，今受訪未否認戀情進展，但語帶保留表示：「現在有在相處的人，對方是素人，還在了解中，希望大家給一點空間，不要把人嚇跑。」她更笑說若感情穩定，不排除閃婚，「有好消息可能會直接公開」，甚至坦言「帶球嫁」也是選項之一。