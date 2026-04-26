判256億！HYBE再上訴閔熙珍　為LE SSERAFIM、ILLIT名譽開戰

記者林汝珊／綜合報導

HYBE娛樂與子公司ADOR前代表閔熙珍的紛爭持續延燒，閔熙珍先前在相關訴訟中勝訴，法院裁定HYBE須支付256億韓圜（約新台幣6.1億元），不過HYBE近日再提出上訴，同時旗下子公司Source Music與BELIFT LAB也向閔熙珍提出約25億韓圜的損害賠償訴訟。

▲HYBE再上訴，開戰閔熙珍。（圖／翻攝自閔熙珍IG、HYBE官網）

閔熙珍於去年4月召開緊急記者會時，曾提及女團LE SSERAFIM和ILLIT。她表示HYBE董事長房時爀原先承諾要讓NewJeans以「HYBE首個女團」身份出道，卻違背承諾，反而先推出了LE SSERAFIM。

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此外，閔熙珍也指控ILLIT在髮型、妝容、服裝、編舞、照片、影像及活動形式等演藝活動「複製NewJeans」。對此，BELIFT LAB於2024年6月對閔熙珍提起約20億韓圜的損害賠償訴訟；Source Music則在同年7月以名譽毀損、妨害業務及侮辱為由，追加提出5億韓圜求償。

另一方面，閔熙珍目前也正與HYBE就約256億韓圜的「賣回選擇權（Put Option）」款項進行訴訟，一審法院判決支持閔熙珍立場，裁定HYBE須支付256億韓圜。今年2月閔熙珍曾召開記者會，表示願意放棄256億韓圜款項，條件是雙方立即停止所有民、刑事訴訟並全面終結紛爭，但HYBE未明確回應，表示已提出上訴。