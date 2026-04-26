田舞陽砸近百萬辦婚宴！認「還未登記」原因曝光　互相求婚甜閃全場

記者孟育民／台北報導

巴西混血男星田舞陽去年9月宣布閃婚，今（26日）與交往近6年的網紅妻子Peggy（郭佩晴）補辦婚宴，席開13桌，現場星光雲集、氣氛溫馨。兩人受訪時大方分享愛情故事與婚禮細節，也鬆口未來人生規劃。

▲田舞陽今天舉辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

田舞陽透露，婚宴規模約13桌，整體花費約落在80至90萬元之間，笑說這天日期「很幸運」，加上天氣晴朗，對他來說別具意義。他也提到，兩人交往約5年半，感情穩定，去年已完成結婚登記準備，目前正等待台灣身分證核發，預計取得後將正式登記。他自豪表示，拿到身分證後就是真正的「台灣人」，屆時將擁有雙重國籍。

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▲田舞陽目前還在等待台灣身分證。（圖／記者周宸亘攝）

談到求婚過程，兩人笑稱「互相求婚」，總共3次。田舞陽透露，去年原本在過年期間就想求婚，但因儀式感不足作罷，之後兩人赴歐洲旅遊時，Peggy在希臘驚喜向他求婚，他則不甘示弱，近期再補上一場正式求婚，甜蜜互動閃瞎眾人。

至於彼此最吸引對方的地方，田舞陽表示，Peggy給他滿滿陪伴與安定感，是生活中不可或缺的存在；Peggy則大讚老公「很浪漫也很有安全感」，不僅能解決問題，也能在情緒上給予支持，讓她更確定想共度一生。

▲Peggy目前任職醫美業務，現場甜蜜告白田舞陽。（圖／記者周宸亘攝）

外界關心是否有「做人計畫」，Peggy笑說目前尚未懷孕，但已列入未來規劃，希望1至2年內迎來好消息。此外，兩人也透露未來將規劃海外婚禮，預計今年9月在峇里島再辦一場，並安排回巴西探親，讓妻子認識他的成長環境與親友。對於海外婚禮花費，田舞陽笑說「人生一次就好」，希望留下難忘回憶。