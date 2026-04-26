朱宇謀首公開現身！捲林倪安風波「遭母開罵」　壓力大禁慾現況曝光

記者孟育民／台北報導

林倪安先前大動作開戰朱宇謀（Wish），指控涉及劈腿、約砲及施暴、酒駕等行為，男方事後也強硬表示非事實，並對女方提告，掀起外界熱議。朱宇謀今（26日）首公開露面出席好友田舞陽婚禮，先向新人送上祝福，表示「恭喜舞陽，看到他修成正果很替他開心。」也分享自己近況！

▲朱宇謀首公開露面。（圖／記者周宸亘攝）



談及自身狀態，他坦言近期持續健身調整，「最近都在鍛鍊，反正在家沒事做，體脂下降約4到5%，不過還是被經紀人嫌棄。」對於風波後的生活，他直言目前已進入司法程序，「出庭時間還在等，可能要半年甚至一年，目前與對方完全沒有聯絡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對輿論壓力，朱宇謀坦言「確實壓力很大」，但強調「沒有做的事就是沒有」，一切交由司法釐清。他也透露，運動讓自己情緒相對平靜，現階段希望把狀態調整到最好，工作方面則由經紀人協助接洽中。至於感情方面，他說還是雖然有一點陰影，但還是希望可以有好的姻緣，苦笑說目前被經紀人「下禁愛令」，要求專心調整身心狀態，「發生這些事情後，心情也需要時間恢復，現在就是先把自己顧好，發生這種事也會完全沒有性慾。」

▲朱宇謀目前禁慾、禁愛。（圖／記者周宸亘攝）

此外，他也提到家人對事件的反應，表示母親相當關心，「她就罵我『不要以為長得帥就可以搞得有的沒有的』，她比較站在教育我的方向，會提醒我要管理好自己，畢竟有社會責任。」並強調母親從未見過林倪安，對整起事件也感到擔心，甚至還因此瘦了不少。