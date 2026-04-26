AV女優無預警宣布「影片全部下架」！　已是二寶媽

▲神咲詩織表示，「想回味的人能看DVD」。（圖／翻攝自神咲詩織臉書）



記者曾羿翔／綜合報導

日本前AV女優神咲詩織（現名「Koara」）於2019年引退，2021年與職業摔角選手岩崎孝樹結婚，目前已是兩個孩子的母親。她近日接受日媒專訪時透露，已將過去所有出演作品從網路平台全面下架，並表示雖不後悔當年的選擇，但基於孩子成長考量，認為相關影像無需持續流通。

轉換人生跑道 從藝人到母親

綜合日媒報導，Koara出身於經濟條件優渥的家庭，自小學習鋼琴並進入音樂大學就讀，之後踏入AV產業，並曾加入「惠比壽麝香葡萄」。她與岩崎孝樹在疫情趨緩後開始頻繁互動，兩人於第三次約會時確立以結婚為前提的交往關係，最終步入婚姻。

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婚前坦承過往 獲夫家支持

Koara回憶，丈夫在婚前主動向家人說明她的過去，並表達不受外界意見影響的決心，讓她備感安心。男方家人態度開明，不僅未反對，還以輕鬆語氣表達歡迎與感謝，使她深受感動。

走出偏見陰影 回歸平凡生活

談及過去是否遭受歧視，Koara坦言，從業期間確實曾面對外界誤解與刻板印象，但那些看法並不符合實際情況。如今退出業界、回歸家庭後，已幾乎不再被貼上標籤，生活也趨於平靜。

全面下架作品 為子女未來著想

對於將作品撤下的決定，Koara表示，現今從業者已具備申請下架的權利，而她認為作品在當時被觀眾欣賞過即可，無須長期留存在網路上，「想回味的人也能看DVD」。她也提到，未來若孩子問起，會選擇誠實說明這段經歷，但不認為孩子有必要接觸相關內容，因此做出下架的選擇。