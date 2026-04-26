專訪／BL男星放閃太激烈「肌肉撕裂傷」　劇痛爬到廁所…流下男兒淚

記者黃庠棻／專訪

男星初孟軒過去在《天橋上的魔術師》、《八尺門的辯護人》等影集裡有亮眼表現，2026年迎來出道10週年之際，剛好有多部作品推出，包含電影《死亡之握：鬼牽手》以及BL劇《向流星許願的我們》，近日他與CP搭擋鍾岳軒一同接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了自己在宣傳期間意外受傷的故事。

▲《向流星許願的我們》主CP初孟軒、鍾岳軒。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

BL劇《向流星許願的我們》開播之後，深受許多觀眾喜愛，主CP初孟軒與鍾岳軒也積極投入宣傳，怎料卻發生意外。原來初孟軒在某一個活動上要在平地撐起鍾岳軒，當時認為自己近期有在健身、拍戲常搬重物，對體力比較有信心，於是在沒熱身的情況下就開始。

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▲《向流星許願的我們》鍾岳軒（右）、初孟軒。（圖／記者周宸亘攝）

於是，初孟軒在抱起鍾岳軒後，腰部意外受傷，當時他以為只是單純「閃到腰」，沒想到回家休息仍持續疼痛，坐也不是、躺也不舒服，直到想要上廁所發現自己站不起來，只能靠著爬行，一步一步匍匐到廁所，身體受傷加上影響到身體的愧疚感一下子湧上，讓他直接在廁所門口流下男兒淚。

▲初孟軒在《向流星許願的我們》宣傳期間受傷。（圖／記者周宸亘攝）

委屈到不行的初孟軒，這時終於不再逞強，打給鍾岳軒求救，好友也二話不說開車到他家載他去急診。在車上，兩個大男生吐露心聲，初孟軒又一次眼淚潰堤，但仍能開玩笑說「你副駕的座位好貼合我受傷的腰部，還是我晚上可以在這邊睡嗎？」互動相當有愛。

▲初孟軒在《向流星許願的我們》宣傳期間受傷。（圖／記者周宸亘攝）

就醫後，初孟軒起初被醫師告知可能是「椎間盤破裂」，因他當時有腳麻症狀，但經過X光的精密檢查後，發現他左邊的豎脊肌出現撕裂傷，需要完整不動休息4個禮拜，但他工作不停歇，除了BL劇《向流星許願的我們》宣傳之外，還有新電影《死亡之握：鬼牽手》上映，甚至還有正在拍攝的新作。

▲初孟軒在《向流星許願的我們》宣傳期間受傷。（圖／記者周宸亘攝）

因此，初孟軒無法完全停工休息，在採訪當天是他受傷的第11天，也是他的30歲生日，收到蛋糕許的第一個願望就是「希望在座的所有人，腰都很健康」，而在採訪期間他也戴著媽媽給的護腰，敬業地坐著接受訪問，他坦言自己現在「站著比坐著舒服」，一舉一動都要相當小心。

▲鍾岳軒、初孟軒在《向流星許願的我們》組成CP。（圖／記者周宸亘攝）

其實不只初孟軒，他的搭擋兼好友鍾岳軒身上也有傷，兩人笑說「我們約會都在醫院」。鍾岳軒其實比初孟軒更早成為傷兵，原來是前陣子排球打得太勤，自己肌肉量太少，加上動作都用肩膀力量支撐，導致肌肉撕裂傷、軟骨破掉。

▲鍾岳軒、初孟軒在《向流星許願的我們》組成CP。（圖／記者周宸亘攝）

目前右邊肩膀關節盂唇軟骨破裂的鍾岳軒仍需要去復健，主要以打PRP針治療，針頭很粗打下去肌肉會有灼燒感，而他的傷口約0.3公分，被醫生告知「再裂大一點就需要開刀」。

▲《向流星許願的我們》主CP初孟軒、鍾岳軒。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

此外，鍾岳軒的身形被發現明顯變瘦許多，他透露同劇演員初孟軒、余杰恩、各務孝太身材都太好，所以要求自己也要有「好的狀態」，在1月開始瘦身，3個月內減了8公斤，181公分的他體重只有62，坦言等肩膀傷勢好了之後，會積極增肌，因為受傷的關係目前還不敢太過訓練肩膀肌肉。