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楊祐寧完賽226K三鐵創紀錄！　愛妻現身力挺：不用凌晨送他出門了

記者黃庠棻／台北報導

楊祐寧不斷挑戰自己，曾經三度征戰113公里鐵人三項賽事，今年首度升級出戰226公里，昨（25日）在台東參與亞洲最具影響力的鐵人三項賽事Challenge Taiwan，他以總時長15小時7分鐘完賽，創造個人的新紀錄。老婆Melinda（阿梅）到場力挺，看著他驕傲完成，心中的另一個開心是「終於不用再每天凌晨5、6點半夢半醒送他出門了。」

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

第一次挑戰226公里賽，楊祐寧花了8個月的時間準備，他坦言「每天早上起床都想要放棄，訓練的這8個月是很充實的8個月，因爲我有一群好朋友，大家一起訓練。」昨天凌晨天還沒亮就抵達會場，他笑說自己興奮又緊張「一早起床喝水的時候，手就在抖了。」

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

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▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

在漫長的過程中，楊祐寧透露遇到最大的痛苦，是最後階段的跑步「從16K開始，就是無限地撞牆，無限地痛苦，不斷重覆，非常非常痛苦。游泳是第一項，我當時還湧現很多很正面的話，覺得可以很鼓勵很多人的話，很正能量的東西，簡直文思泉涌！但到了最後跑步的階段，我全部刪掉了！」

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

但楊祐寧也只能不斷克服自己「我只能一步一步走」，被問到有沒有一直想什麼人事或食物，他說心中沒有太多雜念「我只想要趕快完賽！」所幸他早於17小時限制時間內，以15小時7分鐘完成。

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

楊祐寧計畫這本是人生第一次，也是最後一次226K。但參賽過程心中又冒出變數「我在游泳的時候，想像自己穿上黑衫（226完賽才能獲得的榮譽象徵的黑色專屬T恤），我突然不敢說這是我最後一次，因爲穿上了黑衫，人真的會飄！」

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

老婆阿梅前一天晚上還在台北參加時尚活動，隔天趕搭早班飛機到台東幫楊祐寧加油，全程鎖定老公定位不斷打氣，問她有沒有擔心？她說「沒有什麼需要擔心，一直覺得他一定會完賽。」賽後最大感想則是「比賽一結束，我第一個感覺是生活終於回來了，不用再每天凌晨5、6點，半夢半醒送他出門了。」

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

▲楊祐寧完賽鐵人三項226K。（圖／玩下娛樂提供）

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