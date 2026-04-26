《許我耀眼》30歲女星結婚！　趙露思全程見證「公主抱」告白閨蜜

記者黃庠棻／台北報導

30歲大陸女星魏笑26日驚喜宣布婚訊，簡短地在微博上發文寫下「謝謝大家，分給大家喜氣」，同時附上登記結婚當天的花絮照，只見她穿著簡約、俏皮的黑色無袖洋裝搭配率性的運動鞋，開心秀出「結婚證」，另一半則是高了她快20公分，在一旁露出幸福的微笑。

▲魏笑結婚，趙露思全程見證。（圖／翻攝自微博）

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除了婚訊引起討論之外，魏笑的閨蜜趙露思現身見證也成為話題。有網友在25日於成都民政局外巧遇趙露思，發現她雖然沒有穿著華麗的服裝且戴上墨鏡、帽子遮掩，但仍難掩星味，一眼就認出她的巨星身份，而她也被證實是陪著魏笑一起去登記結婚，一路見證好友的幸福。

▲魏笑結婚，趙露思全程見證。（圖／翻攝自微博）

事實上，趙露思與魏笑是大陸演藝圈中的好閨蜜，一連串合作了《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》、《許我耀眼》等。在趙露思2024年底身體出現狀況、陷入低潮時期，都是魏笑代替她發聲，也是魏笑出面替她報平安。

▲魏笑結婚，趙露思全程見證。（圖／翻攝自微博）

而趙露思在見證魏笑結婚後，也分享多張與閨蜜的親密合照，不僅搞笑拿著「結婚證」與對方拍照留念，更一把「公主抱」起魏笑，姐妹倆的好感情不言而喻，她也寫下「不是要幸福，是一定會幸福。我會一直一直保護你的幸福，就像當時保護我的你。」一句短短的友誼告白讓許多網友看了都相當感動。

▲魏笑結婚，趙露思全程見證。（圖／翻攝自微博）