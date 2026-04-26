蘇永康高雄首唱隔空獻曲周蕙！　突公開「手機私密照」全場融化

▲蘇永康首度站上高雄流行音樂中心舉辦個人演唱會。（圖／遠傳電信、D-SHOW提供）



記者翁子涵／台北報導

情歌天王蘇永康出道逾30年，昨晚（25日）首度站上高雄流行音樂中心舉辦個人演唱會，這次演出是蘇永康音樂生涯中第一次在高雄舉辦個人演唱會，對他而言別具意義，以經典之作〈我只是想要幸福〉揭開序幕，渾厚嗓音瞬間牽動全場情緒，緊接著帶來〈Sorry〉與〈讓我暖一點〉，三首歌曲一氣呵成，迅速點燃現場氣氛。

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▲▼蘇永康嗨唱多首經典歌。（圖／遠傳電信、D-SHOW提供）



曲畢，他向觀眾打招呼時，蘇永康難掩興奮地表示：「等了這麼久，終於到高雄開唱！非常感謝你們讓我感受到傳說中『高雄朋友的熱情』，以前對我來說都只是傳說，這次終於親身體會到了！」他也幽默分享：「我去過很多地方開唱，好像只有高雄是7點準時開場，你們的準時讓我非常佩服。準時很好，這樣今晚可以唱久一點。」再度掀起掌聲與熱烈歡呼聲。

談到歌單安排，他笑說曾有人問他到高雄會不會唱台語歌，隨即打趣回應：「不會。」至於廣東歌是否加碼，現場反應兩極，也讓他笑稱相當有趣。提及家人，蘇永康透露兒子當天在香港也有演出，因此老婆與孩子此次未能同行，「剛剛上台前收到一張照片，很想分享給大家。」他展示兒子吹奏薩克斯風演出的畫面，言語間流露出滿滿的驕傲與寵愛。

演唱〈相遇太早〉時，他更隔空向正在台北開唱的「妹妹」周蕙喊話，笑說要把這首歌獻給她，也相信對方此刻正與台北歌迷一同合唱，雖然「兄妹」分隔兩地，仍展現深厚情誼，成為演出中溫馨又有趣的一刻。