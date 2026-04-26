張凌赫受傷？「走路一瘸一拐」畫面瘋傳　工作人員曝光現況

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星張凌赫因《逐玉》一戲紅遍兩岸三地，近日正投身新劇《歸鸞》的拍攝中，26日的上班影片中，卻被捕捉到行動不便、走路一瘸一拐的畫面，讓粉絲相當擔心他的身體狀況，對此，工作人員也緊急發聲說明他的狀況。

張凌赫26日上班的影片中，可見他在下車時需助理攙扶，轉身與抬腿動作明顯吃力，走路時一跛一跛，讓一旁守候的粉絲憂心不已，對此，劇組與工作人員隨後證實，張凌赫只是腿部肌肉抽筋導致不適，並非外界擔心的扭傷或骨折。儘管身體出現異狀，張凌赫今日仍堅持照常上工，甚至完成了消耗體力的「戰損戲」拍攝，可說是非常敬業。

▲張凌赫腳受傷。（圖／翻攝自微博）

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張凌赫在拍攝《歸鸞》期間，有大量武打與吊鋼絲戲份，對演員的體能與肌肉耐受度是極大考驗，而這已不是張凌赫近期首度帶傷上陣，早在4月9日他就曾因武器反彈誤傷手臂，而在拍攝《逐玉》期間，更因追求真實感拒絕使用護具，導致膝蓋嚴重淤青至今未癒，面對接連不斷的小傷，張凌赫團隊表示其目前「身體狀況一切安好」，並未因傷調整拍攝進度，致力於維持劇組的正常運作。