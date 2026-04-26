太甜！IU「想做什麼就做」與邊佑錫遊艇深吻　重現《鐵達尼號》

記者林汝珊／綜合報導

IU、邊佑錫主演的現象級韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來口碑與收視雙收，最新一集中，《鐵達尼號》般經典的遊艇上的接吻場面，再度刷新自身最高收視紀錄，其中IU 對邊佑錫說出：「你想做什麼就做吧」，該片段瞬間衝到最高13.4%收視，創下新高。

▲IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》遊艇之吻收視創新高。（圖／翻攝自MBC）

最新一集中，邊佑錫飾演的理安大君，在眾人面前突然拿出母親義炫王后的戒指，向IU飾演的成熙周求婚，讓現場大為震驚。成熙周也欣然接受求婚，兩人正式成為獲得王室認可的準未婚夫妻。

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而孔升妍飾演的尹苡廊雖不滿，但因無法違抗王命，只能暫時接受這段婚約。而三人一同出席餐會，尹苡廊雖面露優雅，卻也對理安大君透露出敵意，成熙周見理安大君未反擊，當場牽起他的手帶離現場。

▲IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》遊艇之吻收視創新高。（圖／翻攝自MBC）

成熙周表示：「只要結婚之後，不管前面有什麼我都會替你清除。」理安大君看著為自己出頭的成熙周露出微笑，之後成熙周也特地準備遊艇，帶他一起逃離。兩人迎著海風站在遊艇甲板上的畫面，宛如電影《鐵達尼號》。就在距離瞬間拉近之際，浪漫一吻讓觀眾直呼心動。《21世紀大君夫人》於Disney+獨家上線，每週五、六22:20各更新1集，於5月16日迎來完結。