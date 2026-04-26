四姐妹少一人！范曉萱開唱「感性提大S」　小S台上爆哭吐真實感受

記者孟育民／台北報導

范曉萱昨（25）日在台北舉辦演唱會，採取了「隨喜領手環」的非售票形式入場，當唱到代表作《管他什麼音樂》，小S（徐熙娣）與阿雅（柳翰雅）更意外驚喜登台，雖然四姐妹少了大S，但范曉萱除了依舊保留大S座位，還在台上感性感白：「她一直在，但也因爲她的暫時離席，給我很多動力去做一些事情！」小S在台上也淚崩發言，現場氣氛感人！

▲小S、阿雅支持范曉萱。（圖／Threads網友nocolorjamg授權提供）



演出進入高潮時，范曉萱唱起代表作《管他什麼音樂》，小S（徐熙娣）與阿雅（柳翰雅）直接衝上台，三人即興伴舞的畫面瞬間點燃現場，在表演結束後，三人累積的情緒瞬間爆發，小S一度情緒崩潰痛哭，緊緊相擁的畫面令人動容。

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小S在台上又哭又笑，忍不住吐槽范曉萱：「有太多人愛范曉萱了，就像Asos的粉絲有很多都已經結婚生子，好不容易獲得家人認同，你知道他的粉絲有多老？她的粉絲都40幾歲，然後她說不賣票隨喜，我當時跟阿雅一聽覺得好范曉萱！」小S整場演唱會都全程參與，用實際行動支持好姐妺，事後透過經紀人表示：「希望她能開場售票演唱會！」