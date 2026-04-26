公館青少年時隔2年回歸！　3場專場秒殺嗨曝「重磅喜訊」

▲ 公館青少年推出新EP《今天明天》。（圖／公館青少年提供）



記者翁子涵／台北報導

被譽為「青少年搖滾代言人」的公館青少年GGteens日前推出新EP《今天明天》，時隔兩年，中間經歷團員去當兵或是出國作交換學生，終於全員集合，公館青少年也公佈了「青少年之後」專場，原本只計劃台北一場，沒想到開賣後瞬間秒殺，緊急加開台中及高雄兩場，同樣沒幾分鐘就售罄，讓團員們十分開心，也已經在認真討論是否有可能再加場。

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▲▼ 公館青少年也將舉辦專場。（圖／公館青少年提供）



這張《今天明天》EP可說是團員們與參與講唱會同學們一起選出的「精選輯」，主打歌〈九百九十次戀愛〉找來製作人林易祺合作，打造出甜蜜的戀愛氛圍，團員們說：「就是講一段很令人舒適的感情，相處上就像已經談了990次戀愛一樣，再久都不會膩，是1+1>2的關係。」

與異鄉人OdR合作的〈請你離開〉MV，還有一段有趣的淵源，吉他手政廷說：「我一直以來都是一個肢體協調很差的人，也從沒學過跳舞，會去找OdR老師上課是因為我們都是老師的粉絲，某天我就看到老師的舞感養成班在招生，我就馬上問大家要不要去上，哈哈哈；第一堂課後我們就覺得老師跳舞真的很有魅力，覺得之後有機會的話可以來合作一下，於是在最後一堂課的時候就向老師提出了合作邀約。」加了饒舌更為活潑的〈請你離開〉也因此產生。

而同名歌曲〈今天明天〉則講述步入音樂產業後，常常忙著忙著就忘了時間，曾經在意的生活瑣事、環境變化都顯得渺小，公館青少年GG teens把這樣的感慨都寫在這首歌裡。主唱兼吉他手Adam說：「與以前當學生時不一樣，現在需要顧慮很多，自己以前不想在乎的事情或是覺得理所當然的事卻不能直接做；很多時候會覺得被上了一層枷鎖，做什麼事都很卡，但又不得不小心翼翼，因為現在跌倒的代價比以前大太多了。」團員們都覺得畢業後自己有所改變，這首歌就是面對這些變化的感概。

