琳誼嗨曝重磅喜訊！　越南充電爆吃河粉：放鬆地非常徹底

▲琳誼受邀演唱電影主題曲。（圖／相映音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金鐘創作才女琳誼Ring多次為影集、戲劇獻唱深獲戲迷喜愛，這回受邀與《火神的眼淚》導演兼編劇蔡銀娟合作全新電影《失樂園》主題曲〈燎原之火〉，回憶起錄音的矛盾心情：「要同時有悲傷的情緒又要帶一點希望，又要有一點日常的無奈，在演唱時讓自己進入一種放空的狀態，刻意不使用過多技巧，給大家最純粹的聽感。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼琳誼僅花3小時就寫好新歌。（圖／相映音樂提供）



電影以「天使墜落，惡魔誕生」隱喻社會邊緣的生存狀態，在真實與殘酷之間，刻畫出一段段無聲崩塌的人生，看完這部電影，琳誼第一時間浮現創作直覺：「記得最初看到電影內容的那一刻，腦海裡浮現了四個字〈燎原之火〉。」感觸著：「這個世界上的一切，無論是好與壞、善與惡，最初都不過是一點微弱的火苗。至於最終會燃燒成什麼模樣，從來沒有人能真正預料。」靈感爆發僅花3小時就寫好新歌。

MV拍攝特別回到電影的拍攝場地，琳誼也與劇情中的「熊娃娃」一同入鏡，象徵著故事裡一個重要而溫柔的存在，電影對於弱勢族群的刻畫，也讓琳誼有許多體悟：「印象深刻的是男主角從小的時候單純的渴望愛，到長大後的自我毀滅，我相信這世界一定還有很多類似的事情在發生，所以推薦大家進戲院看電影，然後關注社會議題、關心週遭的人。」

前陣子琳誼到越南旅行充電，吃貨的她鎖定美食清單：「吃了大家都推的越南河粉，我只能說非常好吃，好吃到我隔天又再去吃一次，而且檸檬要加三個，這是我推薦的吃法推薦給大家！」還去了下龍灣，爬山看洞穴、坐船遊湖，她開心直呼：「放鬆地非常徹底。」充飽電後，她恢復開工模式，開始籌備〈歡迎光琳〉專場演出，陸續將前往上海、廈門、深圳、成都開唱，也會努力創作持續推出新歌。

