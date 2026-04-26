王俐人20年前「全裸寫真」曝！大UU只靠1物遮住　戰男優為吸金主

▲王俐人近日尺度大開，不過被網友發現昔日就曾拍過更大尺度的寫真。（翻攝自SWAG直播、微薄）

圖文／鏡週刊

49歲的王俐人昨晚（25日）以特別嘉賓身分登上SWAG，穿上絲質情趣睡衣讓男優按摩身體，大尺度畫面掀起關注，不過有網友相當不以為意，挖出王俐人僅遮三點的性感寫真，直呼昔日王俐人尺度更大，如今也只是本色演出，不解「大家在驚訝什麼？」文章一曝光，隨即掀起大票網討論。

一名男網友在Dcard發文，大呼王俐人又不是今天才這樣，以前也是如此本色演出，不解問「大家在驚訝什麼？」同時也挖出昔日王俐人拍的性感寫真照片，據原PO截圖畫面，王俐人全裸一絲掛，僅穿著一雙粉色高跟鞋，長髮遮住胸前兩點，雙手則用手遮住，超大尺度讓人看得血脈賁張。

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▲王俐人被挖出昔日就曾拍過大尺度的寫真。（翻攝自微博）

事實上，年過近半百的王俐人，近日以特別嘉賓身分登上SWAG，成功吸引十足，王俐人也在直播中向觀眾喊話，希望能透過與SWAG的合作，吸引「金主爸爸」青睞，一圓推出個人寫真集的夢想，但被網友發現其實過去找就拍過3點不露的超大尺度的寫真。

▲王俐人全裸拍寫真。（翻攝自微博）

根據《鏡報》報導，王俐人近日受訪時，透露曾出過寫真集，下個月即將50歲的她，不排斥為50歲的自己做個美麗的紀念，想拍一個「性感夢幻公主系列」，想當一個「夢幻美阿姨」。另外據《三立新聞網》報導，王俐人被問到婚姻狀況時，表示因對方都在中國拍戲，目前跟老公已分居，夫妻也相當都尊重彼此的私人空間，同時強調婚姻並未畫下句點。



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