范曉萱開唱「留空位給大S」！小S、阿雅驚喜合體痛哭　登熱搜惹鼻酸

記者田暐瑋／綜合報導

范曉萱昨（25）日在台北舉辦演唱會，採取了「隨喜領手環」的非售票形式入場，在觀眾席的顯眼位置，范曉萱特意擺放了一張貼有大S徐熙媛英文名「Barbie」標籤的專屬座椅，象徵性地完成了「七仙女」姐妹團在好友離世後的首度「重聚」，這段感人姐妹情也登上熱搜。

▲范曉萱演唱會留大S位置。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛、范曉萱 Mavis）

演出進入高潮時，范曉萱唱起代表作《管他什麼音樂》，小S（徐熙娣）與阿雅（柳翰雅）意外驚喜登台，三人即興伴舞的畫面瞬間點燃現場，在表演結束後，三人累積的情緒瞬間爆發，小S一度情緒崩潰痛哭，緊緊相擁的畫面令人動容，范曉萱在演唱過程中多次望向那張屬於大S的空位，哽咽地向觀眾表示，希望能帶著這首歌的作詞者（大S）一起享受舞台。

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除此之外，這場演唱會的實驗性規則也引發討論，范曉萱採取了「隨喜領手環」的非售票形式入場，測試聽眾的參與意願與對音樂價值的自主定義，卻遭到了好友小S的幽默吐槽，笑稱這機制簡直「整死三十年老友」，讓大家為了該「隨喜」多少金額而大傷腦筋。