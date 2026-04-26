aespa寧寧惹怒中網友！遭酸「裝小眾很土」親嗆

記者林汝珊／綜合報導

南韓人氣女團aespa中國成員寧寧近日在Instagram分享多張生活照，未料其中一張照片意外掀起爭議，大批中國網友湧入留言區批評，甚至怒酸她「裝小眾」、「很土」等，對此她也不忍了，親自回應酸民，引起熱議。

▲aespa寧寧IG貼文下方，遭不少酸民攻擊。（圖／翻攝自IG）

寧寧此次上傳的照片中，可見床上擺放多本時尚雜誌與照片，其中一本雜誌封面出現人體藝術風格的下半身攝影作品，引來部分網友質疑尺度過大。後續照片中，她以凌亂髮型坐在地上，眼神迷濛望向鏡頭，被部分網友認為刻意營造「小眾藝術感」。

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▲aespa寧寧反擊酸民。（圖／翻攝自微博）

留言區引來不少中國網友留言：「好土啊大姐，再裝小眾也不藝術」、「我只看到色情，不是藝術」。對此，寧寧罕見親自現身留言區回應，有網友留言「兩天沒說你，小眾病又犯了？」她回嗆：「你是誰，輪得到你說我嘛哈哈哈。」不過該名網友事後態度轉軟，自稱是粉絲並公開道歉，寧寧則以高EQ回覆：「沒關係，希望你們樂觀一點，需要探索新的東西，晚安。」

此事件也在微博引發兩派討論，不少粉絲支持寧寧反擊酸民；但也有人認為寧寧公開回嗆太過強硬，而且只回覆中文留言是在「針對中國粉絲」，目前寧寧已將部分回覆留言刪除。