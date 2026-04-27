陳珮騏進八點檔…面試官身分曝光！　隔12年合體他狂讚：台語超溜

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》迎來新卡司，實力派演員伊正驚喜現身加入戰局，還將和陳珮騏展開吸睛對手戲，立刻掀起討論。兩人相隔12年繼《牽手》後再度合作，過往默契是否延續到新角色關係中，也讓不少觀眾相當期待。

▲伊正加入《百味人生》，與陳珮騏有許多對手戲。（圖／三立提供）

談到再次和陳珮騏合作，伊正毫不掩飾期待，直言這次回歸八點檔，得知角色和對方會有高度連結時，內心就非常興奮，笑說「甚至可以說，某種程度因為珮騏，我更期待這個角色可以有所發揮。」他大讚對方演戲投入、情緒濃烈，是非常能激發對手演員表現的類型，也透露兩人對戲向來要求高，每場戲都會反覆琢磨、彼此接球「如果這次還有感情線發展，我真的很期待。」

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▲伊正加入《百味人生》，與陳珮騏有許多對手戲。（圖／三立提供）

伊正更回憶，兩人上一次合作《牽手》，當年就是深受觀眾喜愛的CP組合，對手戲默契十足，如今12年後再聚首，讓他形容像是「熟悉的火花回來了」，也讓觀眾敲碗兩人再續前緣。更有趣的是，陳珮騏還自爆，當年她進軍台八的「面試官」就是伊正。





▲伊正加入《百味人生》，與陳珮騏有許多對手戲。（圖／三立提供）

對此，伊正回憶在拍攝《天下第一味》時，某天突然被導演叫去幫新演員試鏡，沒想到對象就是當時剛從偶像劇轉戰本土劇的陳珮騏。伊正笑說，雖然當時陳珮騏初入台八略顯緊張，但台語非常溜，表現讓他印象深刻「我那時就對她評價非常高。」

▲伊正加入《百味人生》，與陳珮騏有許多對手戲。（圖／三立提供）



這段「試鏡結緣」往事，如今也成為兩人12年後再合作的話題彩蛋。伊正形容，兩人私下相處像哥兒們，熟悉到能快速進入角色狀態，甚至笑虧陳珮騏個性豪爽像男生「有時候我反而像小女人。」逗趣發言笑翻現場。

▲伊正加入《百味人生》，與陳珮騏有許多對手戲。（圖／三立提供）

除了演戲默契，兩人還因都愛狗有不少共同話題，伊正認為，戲外累積的熟悉感，也讓戲內情感更容易堆疊「彼此夠熟，對戲就能很快進入狀況。」如今隨著伊正加入，《百味人生》人物關係再掀波瀾，他與陳珮騏究竟是「舊情復燃」，還是愛恨交纏再掀風暴，也讓後續劇情充滿想像空間。

另外，伊正近期除拍戲外，戲外更全力支持老婆圓夢開畫廊，展現寵妻一面。他透露，老婆去年老婆一句「我想開藝廊」，竟讓夫妻倆真的把夢想化為現實，他直言自己甘願做老婆背後最強後盾。被問到老婆是否也改變了自己的藝術觀，伊正坦言「真的有」。

▲伊正加入《百味人生》，與陳珮騏有許多對手戲。（圖／三立提供）

原本崇尚極簡、喜歡家裡留白的伊正，如今被老婆潛移默化，開始欣賞藝術品帶來的生活變化，更認同藝術可以滋養人心。不只夫妻共享藝術生活，伊正也把這份美感教育帶進家庭。他透露，夫妻倆常利用假日帶孩子看畫展、舞台劇、聽相聲，希望孩子在課業之外，也能從藝文中培養感受力與創造力「未來面對升學壓力，至少他心裡有一個可以安放自己、釋放壓力的地方。」