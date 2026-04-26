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任嘉倫繼《周生如故》再被剔骨！導演揭背後真相　武打戲親上陣

記者黃庠棻／台北報導

由任嘉倫攜手王鶴潤主演的古裝奇幻劇《佳偶天成》強勢來襲，4月25日起於愛奇藝國際版全網獨播，劇情以戰鬼族遺孤跟仙門弟子的禁忌契約婚姻為開端，上演逆天改命之戀。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，卡司還包含王以綸、劉學義。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

任嘉倫再度挑戰極致虐身角色，飽受換骨、換心之痛；王鶴潤曾以瘋批美人形象出圈，此次徹底轉型為行俠仗義的俠女飄仙氣，再加上王以綸、劉學義等古裝男神齊聚助陣，讓《佳偶天成》尚未播出時便已掀起不小話題。

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▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，卡司還包含王以綸、劉學義。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

《佳偶天成》該劇改編自十四郎同名小說，由執導過《蓮花樓》、《周生如故》等爆款劇的郭虎操刀，描述戰鬼族遺孤「陸千喬」（任嘉倫飾）天生背負五不全詛咒，他視無色、味覺失靈、傷無痛、冷嗜血、枕無眠，幾乎與人的感知完全割裂。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，卡司還包含王以綸、劉學義。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

一句「比起長生不老、法力無邊，我更希望自己活得像個人」道出陸千喬的心境，為了轉生成人，他必須歷經換皮、換肉、換骨、換血、換心五重劫難，他於是冒用貪官「陸槐」的身份，與身負剋夫命格卻天賦異稟的修仙者「辛湄」（王鶴潤飾）締結契約婚姻，本以為自己被判刑淩遲之後，可以假死遁逃，與女方分道揚鑣，未料對方竟孤身前往京城要替他洗刷冤屈，此舉也引來仙門的追殺，陸千喬只好出手相助，導致身份暴露。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，卡司還包含王以綸、劉學義。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

《佳偶天成》從開場便展現強烈反轉，短短數10秒的預告即呈現大婚之喜到送命再復活的劇情推進，紅衣婚禮看似喜氣，實則暗藏殺機，陸千喬下一秒就被綁上刑架面臨掏心之刑，而辛湄則黯然跪坐墓前，情緒反差強烈，打破傳統敘事節奏，讓故事更具懸疑與張力，成功吸引目光。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，卡司還包含王以綸、劉學義。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

值得一提的是，導演郭虎此次再度與任嘉倫合作，也讓觀眾聯想到《周生如故》中令人心碎的剔骨之刑，對此，郭虎明確表示，《佳偶天成》的換骨與前作的剔骨在本質上截然不同，前者象徵逆天改命，是向生的選擇；後者則代表命運壓迫與犧牲，是向死的悲壯，這樣的對照不僅形成情感上的延伸，更可視為對觀眾意難平的一種回應。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，卡司還包含王以綸、劉學義。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

在演員表現方面，任嘉倫延續其擅長的內斂演技路線，把陸千喬從冷漠疏離到逐漸產生情感依附的過程細膩呈現，他所塑造的戰鬼少主，不僅是強大的滿級大佬，更是渴望感受人間溫度的孤獨個體，角色從只想活得像人到願意守護眾生的心境變化也是全劇的關鍵轉折。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，卡司還包含王以綸、劉學義。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

任嘉倫在劇中有多場高強度打戲，包括背摔、空中旋轉與長鏡頭動作場面，超過9成皆由他親自上陣完成，展現出穩定的身體控制力與實戰感，令網友忍不住打趣表示，他根本是人間陀螺。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，卡司還包含王以綸、劉學義。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

女主角王鶴潤的表現也備受期待，她過去在《蓮花樓》中以反派「角麗譙」一角成功出圈，紅衣瘋批形象深入人心，這次在《佳偶天成》中她化身為靈動又堅毅的仙門弟子辛湄，展現出截然不同的氣質，從過往為愛偏執的極端反派，到如今的為愛守護、為道而行，讓觀眾笑稱《佳偶天成》是角麗譙來世做個好人的圓夢之作。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，卡司還包含王以綸、劉學義。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

除了男女主角外，《佳偶天成》的配角陣容同樣豪華，包括在《書卷一夢》裡有搶眼表現的王以綸以及氣質清冷的劉學義，再加上肖順堯、鄭業成等古裝男神齊聚，為劇情增添更多看點。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，卡司還包含王以綸、劉學義。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《佳偶天成》王以綸。（圖／愛奇藝國際版提供）

製作層面上，《佳偶天成》劇組結合實景拍攝與水墨風視覺設計，打造出像是忘川花海等關鍵場景，服裝設計則融合非遺蘇繡工藝，細節精緻，戰鬼族鎧甲更重達30斤，並鑲嵌117顆紅寶石，從視覺到質感全面升級。先婚後愛虐戀話題拉滿的古裝奇幻劇《佳偶天成》，4月25日起在愛奇藝國際版全網獨播。

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佳偶天成任嘉倫王鶴潤王以綸劉學義

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