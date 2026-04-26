蘇打綠團綜瘋出新高度！青峰算命50歲走大運　一句話說中心坎秒認同

記者孟育民／台北報導

蘇打綠首部實境團綜《6人行不行》將於4月25日起每週六晚間8點於TVBS 42台播出。《6人行不行》打破傳統團綜模式，採取「六人分頭行動」的機密企劃，成員在拍攝期間完全不知道彼此任務，直到進入棚內錄影才首次透過大螢幕觀看對方的挑戰內容，由導演李伯恩為六位團員量身訂製的六人六色任務令人期待。

▲蘇打綠首部團綜《6人行不行》瘋出新高度，導演李伯恩為六位成員量身打造六人六色主題任務 。（圖／TVBS提供）

首集由貝斯手馨儀首度挑戰戀愛實境，穿著豹紋戰袍現身約會被封為「人間獵豹」，她會如何應對這場突如其來的桃花局讓開播即引發熱烈討論，網友更捧場「人間獵豹真的辣」。主唱吳青峰則開啟「算命特輯」，從台灣萬華一帶到韓國一路體驗鳥卦、塔羅、象棋占卜甚至薩滿文化，甚至帶著成員們的巨型大頭照去拜訪算命老師，談到覺得哪個算命老師講得最精確，青峰搞笑表示：「有一個說我50歲走大運的老師，他支持我休息十年，我覺得他最準！」

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▲青峰被算命50歲會走大運。（圖／TVBS提供）

曾擔任五百盤評審的團長阿福則挑戰吃播企劃迎戰美食YouTuber，但充滿美食的任務內容卻被團員眼紅是「最爽任務」。另外還有鍵盤手阿龔前往宜蘭，挑戰將西方古典與民俗北管結合，不只把文化知識玩進任務裡，演出成果更讓團員集體驚嘆「電影級規格」。

備受矚目的更屬吉他手家凱需與喜劇演員喬瑟夫扮裝成《鬼店》雙胞胎參與遊樂園萬聖節活動，極度為難I人的任務內容笑料十足。最值得一提的是交友廣闊的鼓手小威前往日本大阪西成區進行人文探索，原只是與導演李伯恩提議拍成一支網路影片，導演則決定乾脆直接進行蘇打綠團綜企劃，意外成為《6人行不行》整個企劃的靈感起源。

▲《6人行不行》內容爆笑 。（圖／TVBS提供）

節目另一大亮點，來自六位成員進棚觀看彼此任務時的即時反應，評價任務表現究竟「行」還是「不行」。由於資訊完全不對等，當團員看到彼此崩潰或荒謬畫面時，毫不留情的吐槽與「補刀」成最大笑點。連團員自己看片也笑不停，，小威直率分享：「每一集笑聲都蠻大的，但罵聲最大是阿福那集，一直 在吃根本不算在工作」，一句話讓阿福的吃播任務意外成為「最被羨慕也最被 攻擊」的一集。