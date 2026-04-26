記者蔡琛儀／台中報導

台語天后龍千玉入行48年來的首場個人演唱會「男人情女人心」，昨（25日）晚間於台中中興大學惠蓀堂溫暖落幕，她昨天準備100個特製抱枕，在演出尾聲時發給觀眾，沒想到也在台下的師弟葉諾帆竟在混亂當中遭人用手肘「肘擊」後腦勺，一臉痛苦急奔後台冰敷。

▲▼ 龍千玉演唱會上送抱枕，師弟葉諾帆被觀眾肘擊後腦勺 。（圖／瑞揚創意提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉諾帆念大學時曾發生嚴重車禍，遭貨櫃車輾過下半身，導致骨盆破裂、脊椎損傷，醫師還告訴他「命根子斷了」，家屬更收到多達 14 次命危通知，好在人已完全康復。不過昨晚他的頭部又遭肘擊，經查看更是已經紅腫，他只好拿後台的冷凍紅茶冰敷，還苦笑說：「我的頭痛到好麻，但還不用送醫。」稍作休息及冰敷後，仍照常出席師姐龍千玉的慶功宴。

慶功宴上，主辦單位執行長莊惠伶攜手龍千玉與演出嘉賓江志豐、江志美，謝金晶、邵大倫等，開心在香檳塔前舉杯慶功，同時豪記同門師弟妹張秀卿、林姍、陳隨意、謝宜君、陳思安、唐儷、蕭玉芬、林琇琪、吳俊宏、沈建豪、楊靜與廖婉君、葉諾帆也齊聚祝賀。

▲▼ 龍千玉演唱會慶功宴上眾星雲集。（圖／瑞揚創意提供）

龍千玉站在香檳塔前舉杯致意，席間數度哽咽，感性表示：「這場演出不只是為了我的演藝生涯圓夢，更是為了讓90歲的母親在有生之年，能親眼看見女兒站在屬於自己的大舞台上。」昨晚演出時，龍媽媽全程坐在VIP席，神采奕奕地為女兒鼓掌，這對龍千玉而言，就是最好的慶功禮物。

結束演出後，龍千玉將先到宜蘭泡溫泉放鬆，她因準備個唱自覺冷落了母親半年，之後計畫帶媽媽與弟弟江志豐等家人暢遊日本，再開始還工作債。

▲龍千玉與家人及演唱會來賓謝金晶、邵大倫。（圖／瑞揚創意提供）