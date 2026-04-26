王俐人SWAG大解放！首場戰積破紀錄「超越統神、館長」　抖內數字曝光

記者孟育民／台北報導

王俐人昨晚（25）日以特別嘉賓身分登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，首度挑戰成人綜藝即展現強大話題與吸粉能力，直播同時在線人數迅速突破5500人。為回應粉絲支持，王俐人現場加碼互動橋段，在達標後換上性感睡衣，最後更上空任由男優季耕進行背部按摩示範，只見對方穿著內褲，貼身互動、撫摸，畫面尺度大膽，讓直播氣氛瞬間升溫。如今首播戰機也創下紀錄，直接超越過去統神、館長，人氣超狂！

▲王俐人首場直播戰積曝光。（圖／翻攝自SWAG）

根據平台統計，王俐人本次直播數據表現相當亮眼。其中同時在線巔峰突破5600人，最高點出現在男優季耕進行背部按摩橋段；整場累積觀看次數達41700次，帶動當日平台註冊用戶數暴增至近一個月平均值的3倍，展現強大引流效應。此外，王俐人雖然只出現一段，但整場直播抖內總額更突破36萬鑽石，吸金能力同樣驚人。

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▲王俐人和男優互動獲得超高關注。（圖／翻攝自SWAG）

王俐人也在直播中表示，希望透過這次與平台的合作引發關注，進一步拓展個人發展機會，未來也有推出個人寫真集的規劃。她笑說自己偏好絲質材質，平時在家也以舒適為主，分享私下生活樣貌，拉近與粉絲距離。



