楊謹華出道演藝路全公開！18歲險成為女團成員　爆合作劉德華拍MV內幕

記者孟育民／台北報導

三立都會台全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》，由小禎（胡盈禎）、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持，本周更邀來金鐘視后楊謹華現身，一開場就火力全開。楊謹華以模特兒身分出道，節目中還原當年氣場，直接來一段走秀，讓現場驚呼連連，也勾起黃鐙輝滿滿好奇。她透露，會踏入模特兒這條路，竟是因為媽媽先去應徵拍廣告，拍了兩年後意外啟發她的興趣，「我那時才15歲，拍攝很緊張也很尷尬，動作都很生硬。」

▲▼楊謹華登上 《坐吧！聊聊》。（圖／三立提供）



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她坦言剛入行時其實很怕面對鏡頭，「當時很害怕拍照，也很害怕自我介紹。」之後因為長時間拍攝雜誌，才慢慢練出鏡頭感。更鮮為人知的是，楊謹華18歲時曾差點以女團形式出道，接受兩年培訓卻最終無緣出道，讓她直言「很多東西都要自己去挖掘」，也讓同場主持人小禎、黃嘉千大讚她一路走來全靠努力。

▲楊謹華展現私下真實樣貌。（圖／三立提供）

19歲時，楊謹華因試鏡獲得演出劉德華〈冰雨〉MV的機會，她回憶當年單槍匹馬前往拍攝現場緊張萬分，「劉德華和導演馬楚成還親自教我怎麼演戲。」更曝當時對方細心到連保養都不馬虎，「他還問我要不要擦乳液！」這段趣事讓全場笑翻。

她也提到，偶爾在KTV看到這支MV，「還會忍不住看一下，原來我以前長這樣。」楊謹華更自爆說其實自己第一支MV是拍陳雷大哥的兩首歌曲。除了MV經驗，楊謹華也透露自己曾當過臨演，當時才真正理解拍戲流程。她坦言學生時期對未來其實很迷惘，只知道不想坐辦公室，雖然念國貿科，卻曾在證券公司當開戶小姐，也在咖啡廳打工，但最長僅待了4、5個月，「對我來說有點無聊，沒有挑戰性。」

▲楊謹華分享自己出道心路歷程 。（圖／三立提供）

提到演戲歷程，黃嘉千回憶當年合作《女王的誕生》時，發現楊謹華對自己要求極高，一場喝醉發瘋的戲讓她壓力爆表。楊謹華也坦言：「我演戲比較靠本能，所以很羨慕像謝盈萱這種科班出身的演員。」也因此萌生進修念頭，希望持續突破自我。