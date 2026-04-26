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小三上位「丟骨頭羞辱」正宮離婚後暴風逆襲！　陸劇女神新戲被讚爆

記者黃庠棻／台北報導

由鍾漢良、朱珠主演的都市愛情劇《蜜語紀》，描繪全職主婦許蜜語在遭遇丈夫出軌後，重返職場的逆襲歷程，劇情不僅節奏明快，更透過大老婆的反擊跟渣夫現世報等橋段掀起討論，讓《蜜語紀》在話題與收視上持續發酵，熱度持續飆高。

▲朱珠在《蜜語紀》的演出深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲朱珠在《蜜語紀》的演出深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）

《蜜語紀》描述全職主婦「許蜜語」（朱珠飾），在結婚紀念日當天抓包丈夫「聶予誠」（經超飾）出軌，她因此選擇離婚，從飯店客房清潔員做起，一步步地展開逆襲；鍾漢良則飾演和她有過交集的飯店經理人「紀封」，兩人重逢後關係逐漸拉近並彼此扶持。

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《蜜語紀》精彩場面不斷，其中一場在飯店餐廳的戲碼更引起觀眾討論，朱珠飾演的蜜語臨時被調去飯店餐廳支援，卻遇上前夫帶著小三「魯貞貞」（李夢飾）跟家人聚餐，小三刻意擺出勝利者姿態，不僅言語挑釁，還故意把骨頭殘渣丟到地上，指使她清理，藉此羞辱她。

▲朱珠在《蜜語紀》的演出深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲朱珠與李夢（左）有不少對手戲。（圖／愛奇藝國際版提供）

但是蜜語並未情緒失控，而是表面順從地蹲下來清理，實則偷偷利用肢體位置與時機，把小三的衣服勾在座椅的釘子上，讓小三在起身瞬間，狼狽地跌坐在婆婆身上，還潑了婆婆一身水，整個過程幾乎沒有多餘台詞，觀眾也形容這段是無聲的反擊，令人印象深刻。

朱珠在出席宣傳活動時表示，她認為蜜語的成長在於她不再把重心放在別人身上，而是回到自己，即使面對背叛與羞辱，也不再用情緒回應，而是以行動證明自身價值。

▲朱珠在《蜜語紀》的演出深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲朱珠在《蜜語紀》的演出深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）

不僅如此，朱珠更直言，另一半會出軌跟女性是否優秀或軟弱無關「很多女性都習慣先檢討自己，但這根本不是問題所在，如果一個男人覺得他可以隨意對待妳，那代表這個男人本身就不值得妳留戀」，一席話也引來台下劇迷熱烈掌聲。

另外，《蜜語紀》裡經超飾演的前夫聶予誠，外表看似溫文儒雅實則精於算計，被網友封為教科書級渣男，罪狀包括在結婚週年當天被抓包出軌仍多次甩鍋、轉移資產企圖讓妻子淨身出戶、翻臉抓狂辱罵妻子是寄生蟲、離婚後仍以情感操控方式糾纏前妻，甚至動用職場人脈，掩蓋醜聞等，讓觀眾看了也恨得牙癢癢。

▲朱珠在《蜜語紀》的演出深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《蜜語紀》。（圖／愛奇藝國際版提供）

還有網友把經超過去在《如懿傳》中所飾演的癡情角色「凌雲徹」拿來做對比，笑稱他「前世被渣，今生來渣人」。不過，聶予誠再婚後也自食其果，小三魯貞貞一成為正宮，便開始對他頤指氣使、態度冷淡，他終日疲於安撫對方情緒，連日常生活都顯得狼狽不堪，三餐只能靠外送打發，昔日自詡掌控一切的一家之主，如今地位崩塌，強烈的前後反差，也讓觀眾直呼報應來得太快。

▲朱珠在《蜜語紀》的演出深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲經超、李夢。（圖／愛奇藝國際版提供）

除了劇情本身，演員之間充滿爆發力的對手戲也為作品加分不少，朱珠點名李夢，直言對方在詮釋壞女人時完全不顧角色是否討喜，或是自己之後是否會受到外界評價影響，而是專注地把尖銳和利己的一面發揮得淋漓盡致，她說「我覺得如果對手演員不在狀態裡，你再怎麼用力也撐不起整部戲，《蜜語紀》最難得之處就在於所有演員都願意給出最真實、最有力量的表演，我也特別佩服李夢的勇氣。」

▲朱珠在《蜜語紀》的演出深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《蜜語紀》。（圖／愛奇藝國際版提供）

李夢則回應表示，在看過劇本後便聯想到韓劇《黑暗榮耀》裡，由女星林智妍飾演的「朴涎鎮」，並主動向劇組提出希望能以該角色作為參考方向，她認為，這類角色的魅力在於毫不掩飾的自我中心與攻擊性，而魯貞貞正是一個打破傳統女性道德框架的存在，她精緻利己、手段果決，甚至願意為目標犧牲情感與規則，對演員來說這樣的角色很具挑戰性。

▲朱珠在《蜜語紀》的演出深受觀眾喜愛。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《蜜語紀》。（圖／愛奇藝國際版提供）

隨著劇情推進，《蜜語紀》的情感線與職場線同步升溫，第19集中，紀封與蜜語為尋找正宗鹹肉遠赴小島，卻因突如其來的暴雨受困，兩人在廢棄小船上共度一夜，滋長出曖昧情感，也讓觀眾對後續劇情充滿期待。《蜜語紀》正在愛奇藝國際版熱播中。

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蜜語紀鍾漢良朱珠經超

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