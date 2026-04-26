安宰賢被斷「無妻無子」淚崩　離婚具惠善認：沒被好好愛過

記者林汝珊／綜合報導

38歲韓國男星安宰賢與女星具惠善於2020年正式離婚，近日安宰賢登上節目接受算命分析時，卻被斷言「無妻無子」，讓他當場情緒潰堤落淚，坦言不知道什麼是愛，因為沒有被好好愛過，節目播出後立刻在韓網引起熱議。

▲安宰賢算命，被斷言「無妻無子」。（圖／YouTube／디글 :Diggle）

安宰賢近日登上綜藝《舊基洞Friends》接受算命，沒想到巫師卻向他表示：「你的命格是適合成為巫師的命。」直言他命盤裡沒有妻子與子女的緣分，也沒有父母與兄弟姊妹的依靠，是必須獨自生活的命格。

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接著說道：「你常自己反覆觸碰內心傷口，因此變得退縮，過去的安宰賢已經不存在，到了30、40歲後成為了不同的人。過去的錯誤都已經結束，你其實是非常堅強又了不起的人，要多給自己勇氣。」

▲安宰賢坦言沒被好好愛過。（圖／YouTube／디글 :Diggle）

另一名巫師則說，安宰賢是一個渴望愛情的人，「即使有家人，依然渴望真正的愛，因為沒有真正被愛過，所以也不知道該如何去愛，他是一個很容易落淚的人，讓人心疼。」安宰賢聽完後沈默落淚，坦言自己好像從來沒有被好好愛過，真情流露讓現場來賓紛紛出聲安慰。

事實上，安宰賢與具惠善當年的離婚風波曾轟動演藝圈。女方當時指控贍養費與財產分配問題，要求轉讓價值約11億韓元的房產，並指稱安宰賢婚內出軌；對此安宰賢全數否認，雙方最終透過法律程序結束為期3年的婚姻，並於2020年正式離婚。