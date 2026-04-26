感冒吃強效藥心悸「檢查出2病」被迫停工！36歲甜美女星改名回歸

記者黃庠棻／台北報導

女星王雅慧19歲踏入演藝圈，從廣告與微電影起步，出道第6年即獲大陸製作單位青睞，遠赴當地發展，並在2013年版電視劇《天龍八部》中飾演「夢姑」銀川公主，一舉打開知名度，隨後接連出演《鹿鼎記》曾柔、《碧血書香夢》曹婉兒等作品，慢慢累積人氣。

▲女星王雅慧宣布改名王寶兒。（圖／星之國際娛樂提供）



然而，就在王雅慧演藝事業持續上升之際，卻因重感冒求診，為了不影響隔天拍攝而服用不適合的強效藥物，導致身體出現不適，之後更長期飽受頭暈與心悸困擾，最終確診為廣泛性焦慮症與恐慌症，被迫全面停工。

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▲女星王雅慧宣布改名王寶兒。（圖／星之國際娛樂提供）

歷經調整與治療後，王雅慧逐漸走出低谷，正式以全新藝名「王寶兒」重磅回歸影視圈，並預告2026年將有多部影視作品與觀眾見面，其中以豎屏劇《整人專家》為主軸，同步推出恐怖電影《晚窒息》，全面重啟演藝事業。

▲女星王雅慧宣布改名王寶兒。（圖／星之國際娛樂提供）

談到改名契機，她坦言「王雅慧」像是年輕時那個拼命努力、渴望被看見的自己，而「王寶兒」則代表現在的她，歷經人生起伏後，開始理解真正重要的是「有沒有看見自己」。她分享，「寶兒」這個名字提醒自己無論幾歲，都要保有小女孩般的勇敢與發光能力「女孩子不是因為被愛才珍貴，而是她本身就是寶藏。」

▲女星王雅慧宣布改名王寶兒。（圖／星之國際娛樂提供）

王寶兒參與豎屏劇《整人專家》，在劇中飾演一位氣場強大卻內心脆弱的大明星。該劇集結實力派演員郎祖筠、郭唐佑等人同台飆戲，卡司陣容亮眼，題材與形式也相當新穎。王寶兒形容角色「白天誰都別惹我，晚上卻會自己跟抱枕和解」，外強內柔的反差讓她產生高度共鳴，甚至笑說看到角色設定時第一反應是「這是在演戲還是在偷拍我」。

▲女星王雅慧宣布改名王寶兒。（圖／星之國際娛樂提供）

除了影集作品外，王寶兒今年也參與大銀幕演出，在驚悚恐怖電影《晚窒息》演出重要的女鬼角色。該片為台灣首部一鏡到底拍攝的恐怖鬼片，形式極具挑戰性，也讓整體氛圍更加壓迫與真實。《晚窒息》已於今年3月在美國Cinequest影展舉行世界首映，現場獲得不少好評與關注，為台灣恐怖類型電影再添話題。

▲女星王雅慧宣布改名王寶兒。（圖／星之國際娛樂提供）