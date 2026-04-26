宋威龍張凌赫「宣傳照複製貼上」網吵翻！　他強硬發聲明開戰對方粉絲

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星宋威龍演出《驕陽似我》，深情形象吸引一票女粉絲，近日突然發表嚴正聲明，點名多位張凌赫粉絲惡意造謠，決定提出告訴，由於兩人都是國際大牌Gucci的合作藝人，疑似是因為資源對立引發粉圈紛爭。

宋威龍工作室於昨日（25日）透過律師事務所發布正式聲明，宣布已對兩名涉嫌發布侮辱、誹謗言論的微博網友提起訴訟，事件原因是4月23日Gucci發布的宣傳照中，兩人造型與構圖高度相似，被網友戲稱為「內娛大家來找碴」，此舉引發雙方粉絲激烈對立，最終從審美討論演變為人身攻擊與法律訴訟。

▲宋威龍提告張凌赫粉絲。（圖／翻攝自微博）

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張凌赫部分粉絲被指控在宋威龍的社交帳號下惡意洗版，攻擊「學歷」、「尿床」等具有針對性的敏感詞彙，並大規模占領相關話題討論區（俗稱「屠廣場」）；而宋威龍粉絲則被曝疑似有組織的檢舉張凌赫的代言合作，試圖反擊。宋威龍工作室在律師聲明中強調，此次維權行動不針對特定藝人或整個粉圈，而是針對特定個體發布涉及辱罵藝人家人的極端侵權言論。

聲明明確要求惡意網友立即刪除侵權內容，並表示已蒐集證據，保留追究民事乃至刑事責任的權利，展現了對網路暴力零容忍的堅決態度。宋威龍與張凌赫同為Gucci合作對象，一位是品牌大使，另一位則積極開拓國際時尚版圖，品牌相似的行銷策略將兩人推向了「被迫競爭」的立場。

▲宋威龍（左）和張凌赫為品牌拍的宣傳照相似度高。（圖／翻攝自微博）