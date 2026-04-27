唐綺陽運勢／魔羯事業進收穫期！雙子「感情人緣佳」獅子職場散發魅力

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報4/27-5/3】

星象影響：水星在牡羊週日進金牛、金天雙子、月亮進天秤。

本週水星在牡羊，關注焦點仍在個人目標上，應多將能量善用於行動力，溝通上避免言語衝動。週日水星進金牛，思考模式轉為務實取向，金錢相關議題成為話題。金天雙子，人際關係及交通旅遊相關行業活躍，交友圈的互動有機會出現變動。月亮進天秤，多注意自身的表達，學習在爭執之中取得平衡與適當的回應。

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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響



巨蟹：外務多內在需要緩衝，感情有距離感讓人卻步

天蠍：抗拒他人建議反而影響判斷，感情要放寬心溝通

射手：壓力大過勞需安排休息，感情多點時間安撫對方

水瓶：工作面臨人事問題，感情與年輕對象需磨合

牡羊：適合善後與穩定內部，感情在療癒互動中有曖昧

金牛：進行中的規劃暫未見效，感情重視價值觀契合

處女：工作繁忙中握有主控權，感情言語避免過度直接

雙魚：工作需應對強勢對手，感情溝通直接反而有幫助

雙子：貴人運強資源到位，感情人緣佳凡事順風順水

獅子：投入擅長領域收穫滿溢，感情職場魅力很吸引人

天秤：人際關係充滿友善支持，感情打理外表有助桃花

魔羯：事業努力進入收穫期，感情桃花旺需多點配合