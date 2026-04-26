小A辣宣布「受邀當國際選美評審」！　官方認證：國際第一大辣天后

記者田暐瑋／綜合報導

小A辣於2020年勇敢接受性別重置手術，並多次代表台灣參與國際選美賽事，昨（25）日在社群平台宣布正式獲邀擔任「2026萬國小姐（Miss Grand International 2026）」澳門賽區的評審，代表她在國際選美界的努力獲得認可，從選美佳麗成功轉型評審。

小A辣表示，能受邀參與這項極具指標性的賽事深感榮幸，對自己而言不僅是榮耀，更是一個讓世界看見多元文化與包容價值的絕佳機會，面對這次重任，坦言在得知受邀的當下感到驚訝，甚至預見可能會有「憑什麼」的質疑聲音出現，但她直言：「不管是批評、指教還是鼓勵，我都會好好聽進去，當成讓自己更進步的動力。」也強調自己從不畏懼檢視，並將一切轉化為成長的養分。

▲ 小A辣獲邀當選美評審 。（圖／翻攝自小A辣臉書）

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除了擔任評審，小A辣更宣布將於明年重披戰袍，挑戰泰國舉辦的全新賽制「Miss Grand All Star」選美大賽，目前已進入高強度的備戰狀態，透過嚴格的健身、飲食控制、舞蹈訓練以及英語學習，展現進軍國際舞台的強烈決心，她在發文中也特別介紹了「萬國小姐（Miss Grand International）」的背景，是全球頂尖的選美盛事，核心理念定調為「停止戰爭與暴力」，旨在透過選美舞台提供女性發聲的空間，並致力推廣和平與愛，這項賽事除了審視參賽者的外在容貌與身段，更高度重視個人理念的深度、表達能力及整體的舞台魅力。