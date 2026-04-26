曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障「盲唱」照奪冠　網讚：來修音響的

記者田暐瑋／綜合報導

歌手曾沛慈於昨（25）日播出的《乘風2026》第二次公開演出的舞台上，展現了令人震撼的神級演出，成功奪得個人對決與團隊成績的雙線大滿貫，與張月合唱了金曲歌后徐佳瑩的代表作《言不由衷》，曾沛慈以清亮通透的音色與細膩的咬字讓人讚嘆，副歌處的高音穩定且極具穿透力，瞬間點燃現場氣氛，被盛讚「根本是來修音響」。

在備受矚目的個人對戰環節中，曾沛慈代表團隊出征，以489票的高分擊敗實力選手張月，同時與奧運冠軍王濛、演員黃燦燦組成的三人團奪得全場最高的921分，刷新開賽以來的最高得分紀錄，讓王濛團全員安全晉級下一賽段，更將其餘三組團隊送入危險區，曾沛慈憑藉精湛的唱功與舞台魅力，成為本屆「浪姐」舞台上最具威脅性的Vocal戰將。

▲曾沛慈神級唱功被讚爆。（圖／翻攝自微博）

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此外，曾沛慈在表演中途耳麥突然故障，展現出絕佳的臨場應變能力，全程維持零走音的高水準產出，被廣大網友封為「修音響級的現場」，身為徐佳瑩多年好友，曾沛慈更在即興改编中融入個人情感，最終以489票對427票的壓倒性優勢勝出，據工作人員透露，她在排練期間深受支氣管炎困擾，仍堅持每日加練聲樂課至凌晨，為了不拖累團隊進度，甚至在休息室也時刻對著鏡頭練習。