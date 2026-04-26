記者田暐瑋／綜合報導

大陸演員李昀銳與孟子義因合作《九重紫》多次被爆假戲真做，之後又在《尚公主》三搭飾演CP，不過近期被發現兩人疑似關係生變，他在節目中以「兩個女生」之一的模糊措辭代稱。

綜藝節目《奔跑吧》近日舉辦發布會，藝人李昀銳在分享香蕉船翻船事件，當時船上共有孟子義、白鹿及範丞丞三位成員，李昀銳在描述過程時，能自然地直呼白鹿與範丞丞的姓名，唯獨將另一位同船者孟子義以「兩個女生」之一的模糊措辭代稱，被認為是在刻意迴避。

▲《九重紫》CP爆鬧翻！ 李昀銳「一字不提孟子義」冷漠零互動。（圖／愛爾達電視台提供）

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事實上，兩人近期在節目中已被觀察到全程零互動、無眼神交流，此次連名字都「不能提」的行為，被外界解讀為雙方團隊正加速進行冷處理，此外，兩人因《九重紫》等劇形成「昀牽孟繞」CP，拿下《尚公主》主演、名牌代言及節目班底資格。如今極端避嫌被質疑「吃完紅利即切割」，傷害CP粉情感，也影響待播劇宣傳。

部分網友認為，正常提及合作夥伴姓名是基本的職業尊重，李昀銳此舉恐有「過河拆橋」之嫌；然而，支持方則認為解套CP是必然選擇。據瞭解，孟子義目前正計畫轉型為「獨立女性」人設，李昀銳也需突破古裝深情形象嘗試硬漢戲路，被猜測是因此才要淡化CP形象。