獨家／陳德修《終極》紅21年「版稅慘輸00878」　鬧翻謝和弦後首回應

記者蔡琛儀／專訪

歌手陳德修宣布6月27日登上台北NUZONE舉辦「Kill the Monster」巡演專場，將結合個人作品與《終極》系列經典歌曲，從東城衛到赤世代創作一次串聯；陳德修過去曾參演《終極》系列並創作大量歌曲，總計約5、60首作品，外界總以為他靠版稅賺了不少，但陳德修坦言：「我的詞曲版權一季才賺2、3000元台幣，所以我都等累積到快2萬再一次領。」更笑說：「我00878投報率都比版稅還高。」

▲陳德修過去參與《終極》系列並創作大量歌曲。（圖／記者李毓康攝）

陳德修一直相當認真鑽研投資，他第一次投資基金買了六年，含配息投報率高達45%至48%，從此確立長期投資的理念，現在主要靠著定期定額買ETF，持有00878、00919，還有台積電零股，報酬率已高達68%，他甚至還用AI分析來判斷進場價位。不過陳德修不忘喊話：「千萬不要著迷短線交易，這樣很像賭博。」也直呼很後悔年輕時賺的錢都拿去買吉他，「吉他夠用就好，現在回過頭看是浪費錢，買那麼多也都是放著。」

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近期因曾沛慈參加《浪姐7》，讓《終極》系列歌曲再次受關注，意外沾到流量，讓陳德修訝異又感動，雖然商務合作詢問增加，但他坦言其實自己每年都有推出新歌，也希望大家能更關注自己的新作品。

▲陳德修直言自己的版稅其實沒有想像中多。（圖／記者李毓康攝）

陳德修近期在大陸巡演，過去在《終極》時作曲的〈夠愛〉，因之前和作詞人謝和弦爆出版權糾紛，因此已決定不再公開演唱這首歌曲，有歌迷關心是否能改歌詞再唱，陳德修對此也鬆口表示，目前沒有這個想法，「我覺得這是大家的回憶，我想保留它，原本的詞很好，不想改變它原本的樣貌，讓它留在最美的樣子就好。」

是否還會唱〈夠愛〉？陳德修更直接表態：「再怎麼樣我都不會去唱，我彈彈吉他可以，但我真的永遠不會唱了，因為當時阿扣也講了，我就絕對尊重。」

▲▼陳德修6月27日將開唱。（圖／記者李毓康攝）

被問到是否有什麼話想對謝和弦說？陳德修低調表示：「真的是祝福他一切順利，真的，我的想法是這樣，我相信他是一個有才華的音樂人，我誠心的相信這件事情，不然我們當年也不會合作，就是非常祝福他，也希望他越來越好，因為我們都是一直往前走，就這麼簡單。」陳德修也坦言：「有人罵他，有人罵我，沒有關係，我就祝福，真的是這樣，大家都好好努力。」