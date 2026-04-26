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漫威迷擠爆北流！Lady Gaga燈光師操刀　史詩交響樂重溫《終局之戰》逼出淚

記者蕭采薇／綜合報導

漫威電影宇宙橫跨11年、集結23部作品的「無限傳奇」史詩音樂會，25日晚間於台北流行音樂中心登場。繼去年在國家音樂廳大獲好評後，今年全面大升級，不僅由海外首演指揮大衛馬奧尼（David Mahoney）領軍NTSO國立臺灣交響樂團磅礴演繹，更重磅請來天后Lady Gaga的巡演燈光師親自操刀，將極致聲光效果完美結合，帶領全場數千名影迷重返英雄集結的激動時刻。

▲漫威《無限傳奇》音樂會。（圖／MNA牛耳藝術提供）

▲漫威《無限傳奇》音樂會，指揮大衛馬奧尼與鋼鐵人合影。（圖／MNA牛耳藝術提供）

嘉年華盛況空前！1:1等身薩諾斯、鋼鐵人霸氣降臨

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演出開始前，北流大廳與戶外廣場早已擠滿熱情影迷，宛如一場大型的漫威嘉年華！現場隨處可見精心裝扮的Cosplayer，大小蜘蛛人同台現身萌翻全場，更有粉絲戴上發光的「無限手套」穿梭其中，引發陣陣驚呼。主辦單位特別設置的大型打卡區氣勢非凡，1:1等身比例的「薩諾斯」與「鋼鐵人」震撼亮相，大批影迷排隊搶拍合影，熱鬧程度完全不輸電影首映會。

▲漫威《無限傳奇》音樂會。（圖／MNA牛耳藝術提供）

▲漫威《無限傳奇》音樂會。（圖／MNA牛耳藝術提供）

北流專屬科幻氛圍！光影對位重擊感官

本次2026年全面升級版的最大亮點，絕對是Lady Gaga巡演燈光師的絕美視覺設計。設計團隊善用北流開闊的舞台空間，針對每一位英雄的主題旋律精準佈光。當大銀幕上演激烈打鬥時，燈光化作視覺衝擊波，隨著爆炸瞬間閃爍；當代表各英雄的樂章集結，耀眼的金紅光束、藍白盾影與夢幻紫芒隨著戰鬥節奏快速切換。繽紛的光影與畫面完美對位，讓觀眾彷彿親自置身充滿科技感的漫威宇宙中心，臨場感爆棚。

▲漫威《無限傳奇》音樂會。（圖／MNA牛耳藝術提供）

▲漫威《無限傳奇》音樂會，現場觀眾重現「蜘蛛人」迷因哏圖。（圖／MNA牛耳藝術提供）

大衛馬奧尼領軍NTSO！《終局之戰》催淚旋律逼哭全場

音樂會由海外首演指揮大衛．馬奧尼親自執棒，帶領NTSO奏響震撼人心的英雄篇章。上半場從《鋼鐵人》、《雷神索爾》的起源喚醒影迷記憶；下半場則將情緒推向最高潮，當大銀幕重現《無限之戰》與《終局之戰》的史詩對決，厚實的銅管齊鳴交織細膩的弦樂，完美詮釋英雄的榮耀與內心掙扎，催淚旋律讓現場許多觀眾不禁紅了眼眶。

▲漫威《無限傳奇》音樂會。（圖／MNA牛耳藝術提供）

▲漫威《無限傳奇》音樂會。（圖／MNA牛耳藝術提供）

這場被譽為「最強漫威劇場」的《無限傳奇》音樂會，26日將在北流進行最後一天的演出。門票目前於MNA售票網持續熱賣中，還沒朝聖的粉絲務必把握最後機會，再一次與超級英雄們並肩作戰，見證這場青春與史詩的終極篇章。

 

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