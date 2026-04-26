專訪／神預言新冠疫情！《再見UFO》雪藏8年　導演揭秘「香港飛碟目擊事件」

記者蕭采薇／專訪

在第44屆香港金像獎上，一舉橫掃包含最佳電影、最佳導演、最佳女配角在內等5項大獎的《再見UFO》，由蔡卓妍（阿Sa）、衛詩雅、徐天佑、黃又南等人主演。然而，這部電影早在2018年就已殺青，卻因合約問題遲遲無法上映，一度被稱作「都市傳說」。

▲《再見UFO》早在2018年就已殺青，卻在8年後才正式上映。（圖／壹壹喜喜提供）

雪藏8年終見天日！橫掃金像獎5大獎揚眉吐氣

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及隔了8年終於能面世的契機，導演梁栢堅表示，這一切都要歸功於監製錢小蕙的堅持不懈。「其實我原本已經放下了，沒想過會再上映。直到收到監製電話說『要上了，下週過來參加映後』，我當時還不太相信，真的太突然了！」

▲《再見UFO》導演梁栢堅。（圖／記者林敬旻攝）

電影當初因為製作方與發行商意見無法共識而延宕，終於等到過了7年，發行商的合約到期，團隊才終於拿回發行權，並將這部原本只求「能上映就好」的作品，一舉推上金像獎的最高殿堂。獲得同業的專業肯定，讓梁栢堅欣慰直呼：「這對我來說是非常大的鼓勵。」

▲《再見UFO》片中蔡卓妍（阿Sa）在婚禮當天，遇上不可思議的事件。（圖／壹壹喜喜提供）

劇情神預言新冠疫情？觀眾爆哭：太真實了！

電影中不僅刻畫了香港在90年代歷經政權回歸、股市暴跌，從小人物的成長帶出一代人的情懷，還出現了戴口罩對抗SARS的情節。由於電影於2018年殺青，當時尚未爆發新冠疫情，卻與後來的社會氛圍驚人地吻合，讓許多觀眾直呼有「預言」的感覺。梁栢堅笑說：「我們拍的時候沒想過這麼快又來一次（疫情），可能都是上天給我們的安排。」

▲《再見UFO》重現香港90年代股市熱潮，圖為徐天佑。（圖／壹壹喜喜提供）

這部充滿時代共鳴的電影，讓許多人在映後座談中哭著跟導演分享感觸。梁栢堅坦言，一開始根本沒有想要拍一部煽情的悲劇，「可能裡面說的故事，都是我們心裡一些很真實的感覺，打動了大家的情緒而已。」

▲《再見UFO》導演梁栢堅專訪。（圖／記者林敬旻攝）

揭秘真實「華富邨UFO目擊事件」！童星海選拒絕「小大人」

《再見UFO》以1985年香港華富邨發生的一場真實的「UFO集體目擊事件」為背景，梁栢堅透露，這並非單純的都市傳說，而是當年許多人都親眼見過的事件，香港電台甚至為此做過新聞紀錄片。為了還原歷史，劇組做足了田野調查，片中黃又南在白板上畫出的UFO模樣，正是根據當年目擊者的口述還原而來。

▲《再見UFO》黃又南。（圖／壹壹喜喜提供）

除了科幻元素，片中三位主角的小時候也令人驚艷。梁栢堅表示，當時為了尋找長得像阿Sa、徐天佑及黃又南的童星，劇組特地舉辦了海選。「拍小孩最重要的就是自然，所以我們挑選時，那些覺得自己很漂亮、很懂演戲的『專業童星』，我們一律不要！」

▲《再見UFO》童星們各個表現自然又可愛。（圖／壹壹喜喜提供）

而對於片中最小、僅有4到5歲的弟弟角色，導演更是採取「放任政策」，「要睡就讓他睡，要吃就讓他吃，不要給他們壓力，他什麼都不懂的樣子才是最自然、最可愛的。」

開放式結局引熱議！導演親解神祕盒子的3種可能

至於電影最後那顆神秘盒子究竟是誰放回去的？梁栢堅笑說，連編劇都沒給他答案，但他自己有三個想法：第一，就像「瓶中信」一樣，被爬山的人撿到並送了回來；第二，是劇中阿Sa的弟弟（吳肇軒飾）為了讓三位兒時玩伴重聚而放的。

▲《再見UFO》以1985年香港華富邨「UFO集體目擊事件」為背景，劇組也做足田調。（圖／壹壹喜喜提供）



至於第三種，梁栢堅笑說：「UFO送過來的！是一個我們不知道的力量把它送回來，也許就是UFO給他們的禮物。」充滿餘韻的解讀，卻是梁栢堅中心，可能最貼近電影主題的答案，《再見UFO》全台上映中。