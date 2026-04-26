ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

周蕙卡小巨蛋半空2分鐘！
明晨有雨「白天回溫轉乾」
徐至琦被批容貌超崩潰
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

專訪／神預言新冠疫情！《再見UFO》雪藏8年　導演揭秘「香港飛碟目擊事件」

記者蕭采薇／專訪

在第44屆香港金像獎上，一舉橫掃包含最佳電影、最佳導演、最佳女配角在內等5項大獎的《再見UFO》，由蔡卓妍（阿Sa）、衛詩雅、徐天佑、黃又南等人主演。然而，這部電影早在2018年就已殺青，卻因合約問題遲遲無法上映，一度被稱作「都市傳說」。

▲《再見UFO》劇照。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《再見UFO》早在2018年就已殺青，卻在8年後才正式上映。（圖／壹壹喜喜提供）

雪藏8年終見天日！橫掃金像獎5大獎揚眉吐氣

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及隔了8年終於能面世的契機，導演梁栢堅表示，這一切都要歸功於監製錢小蕙的堅持不懈。「其實我原本已經放下了，沒想過會再上映。直到收到監製電話說『要上了，下週過來參加映後』，我當時還不太相信，真的太突然了！」

▲《再見UFO》導演梁栢堅專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《再見UFO》導演梁栢堅。（圖／記者林敬旻攝）

電影當初因為製作方與發行商意見無法共識而延宕，終於等到過了7年，發行商的合約到期，團隊才終於拿回發行權，並將這部原本只求「能上映就好」的作品，一舉推上金像獎的最高殿堂。獲得同業的專業肯定，讓梁栢堅欣慰直呼：「這對我來說是非常大的鼓勵。」

▲《再見UFO》劇照。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《再見UFO》片中蔡卓妍（阿Sa）在婚禮當天，遇上不可思議的事件。（圖／壹壹喜喜提供）

劇情神預言新冠疫情？觀眾爆哭：太真實了！

電影中不僅刻畫了香港在90年代歷經政權回歸、股市暴跌，從小人物的成長帶出一代人的情懷，還出現了戴口罩對抗SARS的情節。由於電影於2018年殺青，當時尚未爆發新冠疫情，卻與後來的社會氛圍驚人地吻合，讓許多觀眾直呼有「預言」的感覺。梁栢堅笑說：「我們拍的時候沒想過這麼快又來一次（疫情），可能都是上天給我們的安排。」

▲《再見UFO》劇照。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《再見UFO》重現香港90年代股市熱潮，圖為徐天佑。（圖／壹壹喜喜提供）

這部充滿時代共鳴的電影，讓許多人在映後座談中哭著跟導演分享感觸。梁栢堅坦言，一開始根本沒有想要拍一部煽情的悲劇，「可能裡面說的故事，都是我們心裡一些很真實的感覺，打動了大家的情緒而已。」

▲《再見UFO》導演梁栢堅專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《再見UFO》導演梁栢堅專訪。（圖／記者林敬旻攝）

揭秘真實「華富邨UFO目擊事件」！童星海選拒絕「小大人」

《再見UFO》以1985年香港華富邨發生的一場真實的「UFO集體目擊事件」為背景，梁栢堅透露，這並非單純的都市傳說，而是當年許多人都親眼見過的事件，香港電台甚至為此做過新聞紀錄片。為了還原歷史，劇組做足了田野調查，片中黃又南在白板上畫出的UFO模樣，正是根據當年目擊者的口述還原而來。

▲《再見UFO》劇照。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《再見UFO》黃又南。（圖／壹壹喜喜提供）

除了科幻元素，片中三位主角的小時候也令人驚艷。梁栢堅表示，當時為了尋找長得像阿Sa、徐天佑及黃又南的童星，劇組特地舉辦了海選。「拍小孩最重要的就是自然，所以我們挑選時，那些覺得自己很漂亮、很懂演戲的『專業童星』，我們一律不要！」

▲《再見UFO》劇照。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《再見UFO》童星們各個表現自然又可愛。（圖／壹壹喜喜提供）

而對於片中最小、僅有4到5歲的弟弟角色，導演更是採取「放任政策」，「要睡就讓他睡，要吃就讓他吃，不要給他們壓力，他什麼都不懂的樣子才是最自然、最可愛的。」

開放式結局引熱議！導演親解神祕盒子的3種可能

至於電影最後那顆神秘盒子究竟是誰放回去的？梁栢堅笑說，連編劇都沒給他答案，但他自己有三個想法：第一，就像「瓶中信」一樣，被爬山的人撿到並送了回來；第二，是劇中阿Sa的弟弟（吳肇軒飾）為了讓三位兒時玩伴重聚而放的。

▲《再見UFO》劇照。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《再見UFO》以1985年香港華富邨「UFO集體目擊事件」為背景，劇組也做足田調。（圖／壹壹喜喜提供）

至於第三種，梁栢堅笑說：「UFO送過來的！是一個我們不知道的力量把它送回來，也許就是UFO給他們的禮物。」充滿餘韻的解讀，卻是梁栢堅中心，可能最貼近電影主題的答案，《再見UFO》全台上映中。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

再見UFO梁栢堅蔡卓妍阿Sa衛詩雅徐天佑黃又南

推薦閱讀

王俐人「上空」任男優撫摸！放送福利尺度突破　5千人湧入SWAG狂歡

王俐人「上空」任男優撫摸！放送福利尺度突破　5千人湧入SWAG狂歡

4小時前

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

15小時前

王俐人超巨上圍噴鼻血！SWAG直播前再放福利　緊身衣炸出超狂曲線

王俐人超巨上圍噴鼻血！SWAG直播前再放福利　緊身衣炸出超狂曲線

23小時前

曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障「盲唱」照奪冠　網讚：來修音響的

曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障「盲唱」照奪冠　網讚：來修音響的

4小時前

《九重紫》CP爆鬧翻！　李昀銳「一字不提孟子義」冷漠零互動

《九重紫》CP爆鬧翻！　李昀銳「一字不提孟子義」冷漠零互動

5小時前

台語歌王緊急入院動刀... 現況曝光　龍千玉心碎發聲

台語歌王緊急入院動刀... 現況曝光　龍千玉心碎發聲

17小時前

直擊／龍千玉一見她...哭到下跪磕頭：我差點沒了　全場落淚

直擊／龍千玉一見她...哭到下跪磕頭：我差點沒了　全場落淚

16小時前

獨家／陳德修《終極》紅21年「版稅慘輸00878」　鬧翻謝和弦後首回應

獨家／陳德修《終極》紅21年「版稅慘輸00878」　鬧翻謝和弦後首回應

4小時前

男星破尺度拍「露鳥口交戲」！邀老爸觀賞讚精彩　羞吐：滿滿潤滑液

男星破尺度拍「露鳥口交戲」！邀老爸觀賞讚精彩　羞吐：滿滿潤滑液

21小時前

女子停車場找路人借錢　身份曝光竟是台正妹女星

女子停車場找路人借錢　身份曝光竟是台正妹女星

4/18 17:28

周蕙唱一半...卡小巨蛋半空2分鐘！　一招高EQ化解超寵粉

周蕙唱一半...卡小巨蛋半空2分鐘！　一招高EQ化解超寵粉

15小時前

專訪／《愛情毒藥》GinnyJayna爆同床秘辛！　對視傳情羞認：喜歡一起待在家

專訪／《愛情毒藥》GinnyJayna爆同床秘辛！　對視傳情羞認：喜歡一起待在家

15小時前

熱門影音

51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」

51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」
隊友壓力大到哭..蕭薔怒了　重話「把眼淚當武器，我瞧不起」

隊友壓力大到哭..蕭薔怒了　重話「把眼淚當武器，我瞧不起」
安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！

安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！
邵雨薇認和吳慷仁「聚少離多」　 曝「一年至少見面三個月」

邵雨薇認和吳慷仁「聚少離多」　 曝「一年至少見面三個月」
小S感謝老公「堅持約飯局」　看具俊曄「眼裡漸漸有光」

小S感謝老公「堅持約飯局」　看具俊曄「眼裡漸漸有光」
潘若迪認「尿尿變慢了」　沒影響房事：不要聽沈玉琳胡說八道

潘若迪認「尿尿變慢了」　沒影響房事：不要聽沈玉琳胡說八道
曾國城賣別墅開價9千萬　15年「起家厝」價格翻倍

曾國城賣別墅開價9千萬　15年「起家厝」價格翻倍
安心亞單身超過10年　會跟阿KEN日久生情？

安心亞單身超過10年　會跟阿KEN日久生情？
蕭薔「愛自己」金句連發　「吃飽太閒，否定自己幹嘛？」

蕭薔「愛自己」金句連發　「吃飽太閒，否定自己幹嘛？」
王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
曾寶儀穩交19年沒結婚 「生活比一張紙重要」

曾寶儀穩交19年沒結婚 「生活比一張紙重要」
AKIRA問候

AKIRA問候

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

具俊曄因大S變浪漫「剝100隻蝦也OK」　「有自信一輩子對她好」閃瞎金針菇

具俊曄因大S變浪漫「剝100隻蝦也OK」　「有自信一輩子對她好」閃瞎金針菇

安心亞單身10年「選我是撿到寶」　被問阿Ken：幹嘛聊到這個人！

安心亞單身10年「選我是撿到寶」　被問阿Ken：幹嘛聊到這個人！

炎亞綸籲「東綸CP粉」要有分寸　阿本.男友皆受騷擾！盼互相尊重

炎亞綸籲「東綸CP粉」要有分寸　阿本.男友皆受騷擾！盼互相尊重

春風片場哄小孩...最善良的是「臉」？　演技卡關靠「沉澱」還給丁寧建議

春風片場哄小孩...最善良的是「臉」？　演技卡關靠「沉澱」還給丁寧建議

曾寶儀穩交19年沒結婚：什麼都不缺　和男友有共識「生活比一張紙重要」

曾寶儀穩交19年沒結婚：什麼都不缺　和男友有共識「生活比一張紙重要」

朱軒洋爆劈腿！「公園交纏吳卓源」　正宮Cindy開戰：我男友在妳身上？

朱軒洋爆劈腿！「公園交纏吳卓源」　正宮Cindy開戰：我男友在妳身上？

看更多

【令人髮指】北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

楊謹華出道演藝路全公開！18歲險成為女團成員　爆合作劉德華拍MV內幕

56分鐘前0

感冒吃強效藥心悸「檢查出2病」被迫停工！36歲甜美女星改名回歸

59分鐘前0

專訪／神預言新冠疫情！《再見UFO》雪藏8年　導演揭秘「香港飛碟目擊事件」

1小時前51

安宰賢被斷「無妻無子」淚崩　離婚具惠善認：沒被好好愛過

1小時前0

宋威龍張凌赫「宣傳照複製貼上」網吵翻！　他強硬發聲明開戰對方粉絲

4小時前61

小A辣宣布「受邀當國際選美評審」！　官方認證：國際第一大辣天后

4小時前113

曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障「盲唱」照奪冠　網讚：來修音響的

4小時前20

獨家／陳德修《終極》紅21年「版稅慘輸00878」　鬧翻謝和弦後首回應

4小時前2844

王俐人「上空」任男優撫摸！放送福利尺度突破　5千人湧入SWAG狂歡

4小時前0

4月26日星座運勢／今生為愛而生！雙子座週日愛情運爆發

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王俐人「上空」任男優撫摸
    4小時前5644
  2. 王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨
    15小時前7065
  3. 王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送
    23小時前3641
  4. 曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障照奪冠
    4小時前223
  5. 《九重紫》CP爆鬧翻！李昀銳一字不提孟子義
    5小時前3
  6. 台語歌王緊急入院動刀　龍千玉心碎發聲
    17小時前62
  7. 直擊／龍千玉一見她...哭到下跪磕頭：我差點沒了
    16小時前10
  8. 獨／《終極》陳德修版稅輸00878　鬧翻謝和弦後首回應
    4小時前4
  9. 男星拍「露鳥口交戲」邀老爸觀賞
    21小時前142
  10. 女子停車場找路人借錢　竟是台正妹女星
    4/18 17:2814
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合