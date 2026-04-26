王俐人「上空」任男優撫摸！放送福利尺度突破　破5千人湧入SWAG狂歡

記者孟育民／台北報導

王俐人昨晚（25）日以特別嘉賓身分登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，首度挑戰成人綜藝即展現強大話題與吸粉能力，直播同時在線人數迅速突破5500人，人氣超旺。為回應粉絲支持，王俐人現場加碼互動橋段，在達標後換上性感睡衣，最後更上空任由男優季耕進行背部按摩示範，只見對方穿著內褲，貼身互動、撫摸，畫面尺度大膽，讓直播氣氛瞬間升溫，也吸引不少粉絲熱情抖內。

▲▼王俐人和男優親密互動。（圖／翻攝自SWAG）

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直播開場時，她以俏皮的愛心熊浴袍登場，內搭桃紅蕾絲睡衣，展現甜美與性感反差魅力。隨著人數不斷攀升，她進一步解鎖福利橋段，褪去外層造型，改以內搭服裝亮相，展現自信身材，還疑似不慎激凸，看得讓人臉紅心跳，不過由於上線人數過多，導致平台一度訊號中斷。

▲王俐人換上超性感睡衣。（圖／翻攝自SWAG）

王俐人也在直播中表示，希望透過這次與平台的合作引發關注，進一步拓展個人發展機會，未來也有推出個人寫真集的規劃。她笑說自己偏好絲質材質，平時在家也以舒適為主，分享私下生活樣貌，拉近與粉絲距離。