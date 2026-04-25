周蕙唱一半...卡小巨蛋半空2分鐘！　一招高EQ化解超寵粉

記者蔡琛儀／台北報導

周蕙今（25日）在台北小巨蛋開唱，迎來出道26年的首場小巨蛋演唱會，不過換上水藍色禮服時，由於換裝速度相當快，她唱到一半發現禮服沒扣好，另外月亮造型移動小舞台也出狀況，只能直上直下、無法繞場，讓周蕙一度人卡在半空將近2分鐘，她淡定安撫全場歌迷，還應景演唱〈事到如今〉，最終決定走下台和歌迷互動。

▲▼周蕙演唱會道具出狀況卡半空。（圖／寬宏提供）

周蕙原本要搭上月亮造型小舞台，繞場近距離唱給2、3樓觀眾聽，還開玩笑：「我將成為第一個登上月亮的女藝人。」沒想到小舞台出了點狀況，最終只能直上直下，甚至一度停在半空中無法降落，好在最後她順利降落，讓她自嘲「登陸月球失敗」，並向2、3樓的歌迷道歉，「我真的很想去找你們，我冒著恐高，很想過去那邊唱給你們聽。」

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▲周蕙下台與歌迷互動，還去和好友陸明君、田中千繪互動。（圖／寬宏提供）

幽默的周蕙笑說：「我覺得下次不要登陸月球，我跟動力火車借火車，他們有軌道，才不會有上上下下的問題。」並決定改成直接走下台和歌迷互動，「這是我唯一想到能解救的方法，沒辦法服務到方方面面，但我用盡我最大的誠意。」展現寵粉誠意。