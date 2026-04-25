hito流行音樂獎搶票嗨翻！　HowZ當眾拋捧花送門票

記者蔡琛儀／台北報導

2026 hito流行音樂獎將於5月23日登上台北小巨蛋，主辦單位Hit Fm今（25日）在東區瑠公公園舉辦搶票會，歌手HowZ與男團F.F.O化身「撒票男神」登場，不僅帶來演出，更與歌迷近距離互動送票，現場氣氛熱烈，為年度音樂盛事提前暖身。

▲HowZ與F.F.O出席2026 hito流行音樂獎頒獎典禮搶票會。（圖／Hit Fm聯播網提供）

HowZ率先開唱，帶來〈Real nice〉與〈大說謊家〉，展現專輯《The Bloomin Prince 花花公子》魅力。活動中更化身「花花關主」，透過抽捧花遊戲送出B1特區門票，他笑說第一次在眾人面前「發捧花」有點緊張，但能把珍貴門票分享給歌迷相當開心。

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男團F.F.O接力演出〈腦袋漂流記〉與〈大丈夫〉炒熱氣氛，並與歌迷進行車內尋寶遊戲找門票，互動十足。入圍「最受歡迎組合」的他們也驚喜宣布將出席典禮，坦言從去年台下觀摩到今年站上舞台，既驚喜又感動，承諾全力帶來最精彩演出。主辦單位同步公布新一波卡司，包括ARKis、FEniX、J.Sheon、葛仲珊及Ozone等人都將參與盛會，陣容持續擴大。