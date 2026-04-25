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專訪／《愛情毒藥》GinnyJayna爆同床秘辛！　對視傳情羞認：喜歡一起待在家

記者蕭采薇／專訪

以GL劇《愛情毒藥》爆紅的「泰百CP」Ginny與Jayna，日前首度登台舉辦見面會。兩人當天一下飛機便馬不停蹄地展開工作行程，被記者稱讚「即使這麼忙，造型還是超完美」時，俏皮的Jayna忍不住笑說：「妝髮可是花了一個小時呢！」瞬間逗樂全場。

▲「泰百CP」GinnyJayna，因GL劇《愛情毒藥》走紅。（圖／Asia Forest提供）

▲「泰百CP」GinnyJayna，因GL劇《愛情毒藥》走紅。（圖／Asia Forest提供）

下機就上工！「泰百CP」首登台狂讚粉絲超可愛

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首次來台的兩人難掩興奮，Jayna表示自己從未來過台灣，最想去市場大啖生魚片；Ginny也附和想吃生魚片，更點名想知道「台北哪家珍珠奶茶最好吃」，展現十足的吃貨屬性。

▲「泰百CP」GinnyJayna，因GL劇《愛情毒藥》走紅。（圖／Asia Forest提供）

▲（左起）Ginny和Jayna來台灣，最想吃生魚片和珍奶。（圖／Asia Forest提供）

談到爆紅後的生活改變，Ginny坦言自己還是能像平常一樣去購物、吃飯，只是多了一群可愛的粉絲支持。而原本還是學生的Jayna則表示生活有了不小的變化，但也承諾未來還是會繼續回學校完成學業。

默契靠「對視傳情」！兩人愛宅在家同床睡覺

談到兩人的感情建立，Ginny回憶起當初劇組安排了4到5天的Workshop（工作坊），讓她們能迅速破冰。Jayna更透露，其中一場「卡在電梯裡」的戲讓她印象最深刻，「那是我們第一次見到對方的感覺，我們都在一起，變得很親密。」隨著戲劇殺青，兩人也培養出極佳的默契，Jayna笑說：「現在只要對視一下，看著對方的眼神，就ok，知道對方想要什麼了。」

▲「泰百CP」GinnyJayna，因GL劇《愛情毒藥》走紅。（圖／Asia Forest提供）

▲Ginny和Jayna來台灣不只工作，私下也喜歡待在一起。（圖／Asia Forest提供）

當被問到有沒有一起去哪裡旅行時，Jayna坦言因為工作滿檔，還沒機會到處走走，「去海外工作的時候就像是旅行了，但如果要我說的話，我們比較喜歡待在家裡。」沒想到進一步追問，她竟甜笑爆料：「對！就喜歡『一起』待在家，也會在同一間屋子裡睡覺！」

▲「泰百CP」GinnyJayna，因GL劇《愛情毒藥》走紅。（圖／Asia Forest提供）

▲能夠一起到海外工作，對Ginny和Jayna來說，就像出國旅行一樣。（圖／Asia Forest提供）

被問及誰的睡姿比較差？Jayna大方承認是自己，「Ginny睡得比較好，但我自從工作變累後，就一直安安靜靜地睡，感覺睡姿變好了。」一旁的Ginny則忍不住吐槽：「Jayna睡覺的時候，姿勢超像在打坐！」超真實的同床互動讓現場充滿粉紅泡泡。

妹妹像調皮小猴子！未來盼攜手創立專屬品牌

戲裡戲外都散發粉紅泡泡的兩人，私下相處模式如何呢？在Ginny眼中，Jayna是個很好、很努力的妹妹，但有時候很調皮，總能讓周圍的人很開心。記者好奇問：「是像小狗狗那樣撒嬌嗎？」Ginny笑著糾正：「不是不是，是小猴子！」而Jayna也感性表示，Ginny是最可靠的姊姊，「她讓我覺得，有些問題是可以依靠她，一起解決的。」

▲「泰百CP」GinnyJayna，因GL劇《愛情毒藥》走紅。（圖／Asia Forest提供）

▲GinnyJayna人氣暴漲，也確定將「二搭」再次合作。（圖／Asia Forest提供）

對於即將迎來的「二搭」合作，兩人透露可以先去看看原著小說，但也暗示劇中角色的年齡設定會有些許不同，令人期待。談到未來的目標，Ginny感性表示希望能展現更多不同的面向，「最主要我們是想要一起工作、一起成長，彼此補足對方的缺點。」Jayna也驚喜透露，未來希望能與Ginny一起擁有屬於自己的品牌，繼續牽手走下去。

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GinnyJaynaGinnyJayna愛情毒藥

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