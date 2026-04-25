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謝欣穎「奪舍換魂」穿男性睡衣入大叔魂　邱以太「頭髮、睫毛全漂白」吃苦頭

記者蕭采薇／台北報導

由《角頭》億萬票房團隊打造的恐怖驚悚新片《符仔仙‧破命》，24日舉辦殺青慶功宴。為了完美詮釋片中神祕的民俗題材，男女主角雙雙為戲「大犧牲」！謝欣穎詮釋裝著大叔靈魂的女性軀殼，更特地向爸爸借男性睡衣穿上，狂練坐姿與走路方式，徹底注入「大叔魂」。

▲《符仔仙・破命》殺青酒，監製李屏賓、導演姚宏易率主演陣容喜翔、謝欣穎、邱以太、何思靜、王碩瀚、林志謙、蔡南筠合體亮相。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《符仔仙・破命》喜翔（左）為延續生命，奪舍謝欣穎（中）的身體，邱以太（右）頂著全白頭髮帥氣現身。（圖／曼尼娛樂提供）

謝欣穎挑戰「奪舍換魂」，而邱以太則化身最帥法師，將頭髮、眉毛甚至睫毛全數漂白，吃盡苦頭，兩人的超高敬業表現成為全片最大亮點。

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《角頭》團隊推恐怖鉅作！揭開奪舍換魂神秘面紗

本片由國際級攝影大師李屏賓擔任監製，兩座金馬獎得主姚宏易身兼導演、編劇及攝影，並集結實力派演員喜翔、游安順、柯叔元以及新生代何思靜等人同台飆戲。電影從台灣日常可見的民俗信仰出發，揭開「符咒」與「奪舍換魂」的神祕面紗，正式開啟「符仔仙」電影宇宙。

▲《符仔仙・破命》殺青酒，監製李屏賓、導演姚宏易率主演陣容喜翔、謝欣穎、邱以太、何思靜、王碩瀚、林志謙、蔡南筠合體亮相。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《符仔仙・破命》殺青酒，（左起）出品人張威縯、王碩瀚、監製李屏賓、蔡南筠、謝欣穎、喜翔、導演姚宏易、邱以太、何思靜、林志謙。（圖／曼尼娛樂提供）

化身最帥符仔仙！邱以太死背台語咒語

在片中飾演徒弟「大有」的邱以太，頂著全白毛髮帥氣現身。他坦言造型挑戰極大：「連造型師都很緊張，因為睫毛染到太根部會弄到眼睛。」除了前後染了7、8次維持髮色，每天上戲前還得靠特化補噴，梳化動輒兩三小時起跳。最讓他崩潰的是必須死背大量符咒，「我台語不好，又要用全台語死背下來，還要融入角色情境中。」為此他更特地到澎湖跟著師父學習道教儀式，翻碗立誓的動作相當考究。

▲《符仔仙・破命》殺青酒，監製李屏賓、導演姚宏易率主演陣容喜翔、謝欣穎、邱以太、何思靜、王碩瀚、林志謙、蔡南筠合體亮相。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《符仔仙・破命》殺青酒，（左起）何思靜、邱以太、蔡南筠。（圖／曼尼娛樂提供）

謝欣穎反差極大！喜翔神助攻錄台語台詞

電影最大看點「奪舍換魂」，由謝欣穎一人分飾兩角擔綱重任。她不僅要演出為情所困的珊珊，還得詮釋被喜翔飾演的法師「劉師仔」奪舍換魂後的狀態。面對極具反差的挑戰，謝欣穎坦言剛讀完劇本時真的「挫咧等」，除了親自穿男用睡衣揣摩大叔行為，她也非常感謝前輩喜翔的幫忙：「他特地把整本台語台詞錄下來讓我回家跟著讀，真的幫了很大的忙！」

▲謝欣穎坦言《符仔仙‧破命》中有很多台詞參雜一些古台語、漢文，非常感謝喜翔給了很多幫助。（圖／曼尼娛樂提供）

▲謝欣穎（右）挑戰男性靈魂注入身體，表演到位讓導演和喜翔（左）狂讚。（圖／曼尼娛樂提供）

何思靜套破婚紗當最美女鬼！王碩瀚搖身耍壞小霸王

在《華燈初上》表現亮眼的何思靜，這次被導演打造成「全片唯一的女鬼」，每天必須花兩小時套上破碎的新娘頭紗與婚紗，連飾演爸爸的夏靖庭都笑說：「終於看到妳長怎麼樣了！」而因BL劇走紅的王碩瀚則跳脫花美男形象，飾演漁會二代耍壞小霸王，與《當男人戀愛時》的林志謙組成「搗蛋雙傻」，在片中專門出餿主意惹事，為這部心理驚悚電影增添不少火花。

▲《符仔仙・破命》殺青酒，監製李屏賓、導演姚宏易率主演陣容喜翔、謝欣穎、邱以太、何思靜、王碩瀚、林志謙、蔡南筠合體亮相。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《符仔仙・破命》（左起）王碩瀚、蔡南筠、邱以太、何思靜、林志謙。（圖／曼尼娛樂提供）

 

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