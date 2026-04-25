日占星女王被改編Netflix劇集！開播前養女澄清1謠言…爆授權內幕

記者陳芊秀／綜合報導

日本傳奇占星師細木數子的生平被改編成戲劇《地獄占星師》，將於27日在國際串流平台Netflix上線。而劇集開播前，她的接班人兼養女細木KAORI（細木かおり）接受專訪，為自己母親生前的爭議做出澄清，並透露劇集改編權利金竟是0元。

▲日本占星女王細木數子一生傳奇被改編成劇！養女受訪澄清母親生前謠言。（圖／翻攝自X）

細木數子黑道傳聞真相曝

[廣告]請繼續往下閱讀...

細木數子自19歲踏入陪酒業，日後憑藉「六星占術」出書成為暢銷作家， 66歲時以《直言不諱！》（ズバリ言うわよ）等節目創下驚人收視，紅遍全日本。外界曾瘋傳她與黑道有關係。對此，細木KAORI嚴正澄清：「這點我真的很想說清楚，絕對沒有。」她表示母親生前雖不在乎評價，但絕未做過不道德的事，更強調母親私下極其善良，甚至曾因心疼求助者的家庭困境，主動退回10萬日圓的占卜費。

Netflix改編劇！接班人驚爆「酬勞0元」

細木數子的傳奇人生吸引Netflix主動洽談改編，細木KAORI受訪說道：「3年前他們說要拍時已經決定了，我本來想拒絕，對方卻說是虛構作品。」儘管如此，為了追求寫實，她仍慷慨出借母親生前的名牌服飾與柏金包。後來看到預告片，戶田惠梨香穿著母親的衣服。當外界好奇這筆版權費應該很驚人，她卻說：「大家都說會賺很多，但其實是0元啦！」

從姪女變成女兒

細木KAORI原本是細木數子的姪女，因細木數子一生未婚、沒有孩子，便將父母失和的姪女視如己出。細木KAORI在19歲就早婚並育有3子，孩子長大後，開始擔任細木數子的助理。

原本細木KAORI抗拒接班，在母親一句「妳不需要成為細木數子」的鼓勵下，決心承襲母志。她在細木數子80歲時透過收養程序正式成為養女並接棒，並感性表示，這全是母親晚年的心願：「她不想孤單離開，她常說再多地位都買不到家人，這才是人生最重要的。」

細木數子於2021年因呼吸衰竭在家中辭世，享壽83歲。